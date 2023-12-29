Поздравление

Новогоднее поздравление Ирины Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Новогоднее подздравление Ирины Владимировны Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного журналиста РФ.

   Дорогие друзья!

От всей души поздравлю Вас с Новым годом и Рождеством!

    Новый год – самый добрый, самый светлый, самый волшебный, самый любимый наш праздник.

         Искренне желаю, чтобы 2024 год стал для Вас началом новых возможностей и побед. Пусть Вас непременно окрыляет вера в чудеса, а загаданные под бой курантов желания — сбываются!

 Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы и невзгоды, а Новый год заиграет яркими красками!

     Мира Вам и душевной гармонии. Любви! И пусть  в Ваши дома приходят  только добрые вести, а родные люди будут здоровы.

 С Новым, светлым 2024 годом!

С уважением, Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России

 

С-Новым-годом_поздравление-от-Ирины-Цветковой