Ирина Цветкова: «С Новым годом и Рождеством!»

Новогоднее подздравление Ирины Владимировны Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного журналиста РФ.

Дорогие друзья!

От всей души поздравлю Вас с Новым годом и Рождеством!

Н овый год – самый добрый, самый светлый, самый волшебный, самый любимый наш праздник.

Искренне желаю, чтобы 2024 год стал для Вас началом новых возможностей и побед. Пусть Вас непременно окрыляет вера в чудеса, а загаданные под бой курантов желания — сбываются!

Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы и невзгоды, а Новый год заиграет яркими красками!

Мира Вам и душевной гармонии. Любви! И пусть в Ваши дома приходят только добрые вести, а родные люди будут здоровы.

С Новым, светлым 2024 годо м!