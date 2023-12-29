Поздравление

Ирина Цветкова: «С Новым годом и Рождеством!»

Новогоднее подздравление Ирины Владимировны Цветковойпредседателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного журналиста РФ.

   Дорогие друзья! 

         От всей души поздравлю Вас с Новым годом и Рождеством!

    Новый год – самый добрый, самый светлый, самый волшебный, самый любимый наш праздник.

         Искренне желаю, чтобы 2024 год стал для Вас началом новых возможностей и побед. Пусть Вас непременно окрыляет вера в чудеса, а загаданные под бой курантов желания — сбываются!

 Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы и невзгоды, а Новый год заиграет яркими красками!

     Мира Вам и душевной гармонии. Любви! И пусть  в Ваши дома приходят  только добрые вести, а родные люди будут здоровы.

 С Новым, светлым 2024 годом!

С уважением, Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России

С-Новым-годом_поздравление-от-Ирины-Цветковой