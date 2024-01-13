Поздравление Ирины Цветковой с Днем российской печати

13 января — День Российской печати, профессиональный праздник работников средств массовой информации и журналистов. Ирина Цветкова, предсредседатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ, поздравляет журналистов Самарской области и работников СМИ с праздником.



Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

В этот праздничный день хочется выразить слова благодарности всем, кто связал свою судьбу с журналистикой.

Друзья, ваш труд неоценим! Вы делаете всё, чтоб люди имели возможность знать самое важное и актуальное.

Вы формируете общественное мнение, помогаете ориентироваться в мире информации. И в этой связи важно помнить о силе Слова, которым оперируете. Слово может служить правде, вселять веру в лучшее, а может нести разрушение. Поэтому так важно, чтобы каждая публикация была взвешенной и основывалась на проверенных фактах.

Пусть же наше Слово служит созиданию и добру!

Спасибо вам за неравнодушие к тому, о чем пишите и говорите, за преданность журналистике.

Доброго вам здоровья! Неиссякаемого вдохновения! Благополучия!

Ирина Цветкова,

председатель

Самарского областного отделения

Союза журналистов России.