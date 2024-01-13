Поздравление

Поздравление Ирины Цветковой с Днем российской печати

13 январяДень Российской печати, профессиональный праздник работников средств массовой информации и журналистов. Ирина Цветкова, предсредседатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ, поздравляет журналистов Самарской области и работников СМИ с  праздником.


Дорогие коллеги!

 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

 В этот праздничный день хочется выразить слова благодарности всем, кто связал свою судьбу с журналистикой.

  Друзья, ваш труд неоценим! Вы делаете всё, чтоб люди имели возможность знать самое важное и актуальное.

 Вы формируете общественное мнение, помогаете ориентироваться в мире информации. И в этой связи важно помнить о силе Слова, которым оперируете. Слово может служить правде, вселять веру в лучшее, а может нести разрушение. Поэтому так важно, чтобы каждая публикация была взвешенной и основывалась на проверенных фактах.

Пусть же наше Слово служит созиданию и добру!

 Спасибо вам за неравнодушие к тому, о чем пишите и говорите, за преданность журналистике.

Доброго вам здоровья! Неиссякаемого вдохновения! Благополучия!

Ирина Цветкова,
председатель
Самарского областного отделения
Союза журналистов России.