«Фотографии хорошего настроения». Приглашаем на открытие выставки Виктора Ахломова!

В Доме журналиста 6 марта в 13.00 открывается выставка

«Виктор Ахломов: фотографии хорошего настроения».

Приглашаем на открытие выставки!

Начало мероприятия – в 13.00.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179 (Дом журналиста).

Ахломов Виктор Васильевич (15 марта 1938 г. – 15 апреля 2017 г.) — советский и российский фотожурналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Союза журналистов России, лауреат конкурса World Press Photo. Работал в издании «Известия».

В экспозиции будет представлено порядка 30 работ.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов России.

Виктора Ахломова коллеги называли «фотографом хорошего настроения».

С Самарой Ахломова связывали творческие поездки, сотрудничество с Фотообъединением областного Союза журналистов.

В 2008 году Самарский Союз журналистов и Фотообъединение организовали в галерее «Вавилон» выставку работ Виктора Ахломова. Теперь, спустя шестнадцать лет, эти работы будут показаны в Доме журналиста. Символично, что выставка открывается в канун дня рождения легендарного фотохудожника.

Приглашаем СМИ и всех желающих на открытие выставки!

Вход свободный!

Аккредитация для СМИ по электронной почте: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru , а также по телефону 8(846) 332-68-39, 332-02-72.