Ирина Цветкова прокомментировала Послание Президента России к Федеральному собранию РФ

29 февраля Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ.

Прокомментировала выступление Главы государства Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Самарской области, председатель Общественного совета областного министерства культуры:

«В своём выступлении президент России Владимир Владимирович Путин обозначил стратегические задачи и вопросы развития нашей страны. И то, что в числе актуальных направлений задачи по развитию культуры, говорит о многом. Долгосрочная программа сохранения объектов культурного наследия как воздух нужна регионам. Наша прекрасная Самара и наш самарский регион обладают большим количеством памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Мы должны их сохранить для потомков.

Владимир Владимирович пообещал продолжить фундаментальные проекты в сфере культуры и предложил дополнительное их финансирование. Мне кажется, для нашего государства это очень важно. «Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. – Сказал он, – За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, в интернете, в социальных сетях».