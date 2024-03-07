Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» (№4 (270) март)

Читайте в мартовском номере большое интервью Ирины Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, председателя Ассоциации творческих союзов Самарской области, заслуженного журналиста Российской Федерации, заслуженного работника культуры России .



В первом мартовском номере «Свежей газеты. Культуры»:

Персональная колонка министра культуры Самарской области;

«Оперный фестиваль «Славянский дом» ждет гостей»;

«Радостные встречи на Самарской земле»;

«К теме двенадцати Михалков обращался трижды за 60 лет»;

«Путь длинною в 400 лет». События двух перекрестных лет «Россия-Китай» в Самаре и многое другое…

А также: интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические очерки и… Очаровательные мартовские ведьмочки от Дениса Либстера и его друзей на последней странице.

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