Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» (№4 (270) март)

Читайте в мартовском номере большое интервью Ирины Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России, председателя Ассоциации творческих союзов Самарской области, заслуженного журналиста Российской Федерации, заслуженного работника культуры России .
В первом мартовском номере «Свежей газеты. Культуры»:
- Персональная колонка министра культуры Самарской области;
- «Оперный фестиваль «Славянский дом» ждет гостей»;
- «Радостные встречи на Самарской земле»;
- «К теме двенадцати Михалков обращался трижды за 60 лет»;
- «Путь длинною в 400 лет». События двух перекрестных лет «Россия-Китай» в Самаре и многое другое…
А также: интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические очерки и… Очаровательные мартовские ведьмочки от Дениса Либстера и его друзей на последней странице.
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