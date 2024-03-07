В Софийском соборе 10 марта состоится торжественное мероприятие, приуроченное к Году семьи.

10 марта в Софийском соборе состоится торжественное мероприятие, приуроченное к Году семьи, в котором примут участие Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и председатель Самарского областного отделения
Союза журналистов России Ирина Цветкова.
Мероприятие проводится с участием областного Союза журналистов и СМИ.
Начало в 12.00. Адрес — Софийский собор города Самары,( ул. Соколова, 1 А).
ПРОГРАММА:
9-00 — божественная литургия.
12-00 — Торжественное мероприятие:
— Молитва, Гимн
Ведущий — архимандрит Вениамин (Лабутин), заведующий межвузовской
кафедрой технологии и истории религий.
- Приветственное слово митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.
Выступления:
- «Семейное древо и современный кризис семьи» — Иеромонах Антоний (Подоровский), кандидат филососфских наук,
заведующий кафедрой библиотеки Самарской духовной семинарии.
- Презентация литературно-творческого конкурса памяти архимандрита Георгия (Шестуна) «Семейное Древо: семья, род, народ» - Цветкова Ирина Владимировна, председатель САмарского областного отделения СЖР.
- Концерт:
— самарский губернский студенческий хор «София»;
— Сводный детский хор «Благо», ДОЦ;
— регентский хор Самарской духовной семинарии.
Приглашаем СМИ на мероприятие!