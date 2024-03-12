Поздравляем коллег из пресс-службы УФСИН по Самарской области с профессиональным праздником!



12-го марта отмечают свой профессиональный праздник работники уголовно-исполнительной системы России. Он установлен указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 1433. Эта дата выбрана в связи с тем, что 12 марта 1879 года император Александр III издал указ о создании тюремного департамента, положившего начало единой государственной системе исполнения наказаний в России.

В этом году исполняется 145 лет уголовно-исполнительной системе России!



Коллегам из пресс-службы УФСИН по Самарской области желаем профессиональных успехов, интересных и добрых историй, вдохновения, новых идей и признания!

С вами приятно сотрудничать. Вы активно участвуете в жизни Самарского областного отделения Союза журналистов России, всегда ярко выступаете на Фестивале «Прессы». Ваши герои не раз становились украшением акции «Благородство» и многих других социально важных проектов.

С праздником, коллеги!