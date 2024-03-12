ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ

В новую развивающуюся компанию требуется PR-менеджер.



Профиль компании: деревянные домостроения.

PR-менеджер должен уметь разрабатывать пиар-стратегии, ведение социальных сетей, договариваться о сотрудничестве, писать тексты для рекламный постов, взаимодействие с представителями СМИ, организация имиджевых мероприятий, акций, рекламных и PR-кампаний.

Должен быть дружелюбным, общительным, коммуникабельным, гибким, настойчивым, а также обладать творческими и организаторскими способностями, которые пригодятся ему в запуске рекламных кампаний.

Резюме направлять на почту: chornya@interstroy.biz

Директор ООО «СВСК» Романов С.Н.