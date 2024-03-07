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Встреча на перспективу

В Доме журналиста на этой неделе прошла встреча  членов Правления областного Союза журналистов с представителями  Фонда «Защитники Отечества». Обсуждались вопросы взаимодействия двух организаций.


photo_5427006481091384752_yВ обсуждении участвовали:

  • Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России,
  • Наталья Полянская, руководитель Фелиала по Самарской области Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»,
  • Елена Борискина, член Совета Самарского отделения общественной организации «Конфедерация деловых женщин России», Фонда «Защитники Отечества».
  • Олег Лукьянов, первый зампредседателя Правления областного отделения Союза журналистов России;
  • Алевтина Лукьянова, руководитель журнала «Первый», член Союза журналистов России.

благородствоСамарское областное отделение Союза журналистов России реализует  проект «Областная общественная акция «Благородство»,  одной из задач которой явлется взаимодействие с организациями, помогающим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Государственный Фонд «Защитинки Отечества» занимается персональным социальным сопровождением ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов (подробности на сайте:  https://zaschitniki-otechestva.ru).

Участники встречи обсудили возможность  разработки проекта, свазанного с благотворительной деятельностью.