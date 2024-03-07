Встреча на перспективу

В Доме журналиста на этой неделе прошла встреча членов Правления областного Союза журналистов с представителями Фонда «Защитники Отечества». Обсуждались вопросы взаимодействия двух организаций.



В обсуждении участвовали:

Ирина Цветков а, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России,

а, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, Наталья Полянская , руководитель Фелиала по Самарской области Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»,

, руководитель Фелиала по Самарской области Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Елена Борискина , член Совета Самарского отделения общественной организации «Конфедерация деловых женщин России», Фонда «Защитники Отечества».

, член Совета Самарского отделения общественной организации «Конфедерация деловых женщин России», Фонда «Защитники Отечества». Олег Лукьянов , первый зампредседателя Правления областного отделения Союза журналистов России;

, первый зампредседателя Правления областного отделения Союза журналистов России; Алевтина Лукьянова, руководитель журнала «Первый», член Союза журналистов России.

Самарское областное отделение Союза журналистов России реализует проект «Областная общественная акция «Благородство», одной из задач которой явлется взаимодействие с организациями, помогающим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Государственный Фонд «Защитинки Отечества» занимается персональным социальным сопровождением ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов (подробности на сайте: https://zaschitniki-otechestva.ru).

Участники встречи обсудили возможность разработки проекта, свазанного с благотворительной деятельностью.