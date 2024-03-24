Ушел из жизни Александр Комраков, человек, много сделавший для развития региональной журналистики

Печальная весть: 24 марта 2024 г. в возрасте 64 лет скончался известный самарский журналист Комраков Александр Васильевич.

Александр Комраков стоял у истоков деловой региональной журналистики. Был редактором журнала «Дело», еженедельника «Самарское обозрение», работал заместителем редактора общественно-политического еженедельника «Репортер» (1999 — 2006 гг..), главным редактором Поволжской редакции газеты «Ведомости». С 2005-го возглавлял журнал «Союз». С 2007 по 2017 год возглавлял областную общественно-политическую газету «Волжская коммуна». В последние годы работал в экспертно-аналитическом управлении администрации губернатора Самарской области.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Александра Комракова и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Александра Васильевича мы будем помнить как интеллигентного, талантливого человека, большого профессионала. Для многих из нас он был учителем и наставником. Его уход из жизни — невосполнимая потеря.

Светлая память нашему коллеге…

Прощание с Александром Васильевичем состоится завтра, 26 марта, по адресу: Самара, ул. Борская, 108, зал№3, с 10.00 до 11.45