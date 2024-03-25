С Днём работника культуры! Поздравление Ирины Цветковой, председателя Общественного совета министерства культуры Самарской области

25 марта в России отмечают День работника культуры.

С профессинальным праздником поздравляет коллег Ирина Владимировна Цветкова, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист России:

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём работника культуры!

Культура делает нашу жизнь осмысленней и богаче. И прекрасно, что этот праздник объединяет всех творческих людей. Благодаря вам в городах и районах губернии проводятся музыкальные фестивали, открываются выставки, выходят театральные постановки. Центрами притяжения становятся дворцы культуры, музеи, библиотеки. Вы наполняете мир энергией созидания.

Спасибо вам за профессионализм и сердечное тепло, которые вы вкладываете в свою работу, за благородную миссию, которую несёте.

Пусть с успехом воплощаются планы! Крепкого вам здоровья! Творческого подъема! Счастья!