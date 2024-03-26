Онлайн-лектории «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?»

Приглашаем принять участие в онлайн-лектории!

27 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится шестой выпуск серии тематических онлайн-лекториев.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?».

В качестве спикеров выступят:

Яковлев Денис Вениаминович, руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник»

руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики, кино, фото и медиасферы Самарской области, руководитель детского творческого объединения «Телестудия «Товарищ», главный редактор сетевого издания «Самарский внешкольник» Кривошеев Егор Владимирович, медиапедагог, руководитель детско-юношеского пресс-центра «Бегемот ТВ» ГБОУ г. Москвы «Школа № 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского».

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239022

Слушатели лектория: представители органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

К СВЕДЕНИЮ:

В настоящее время продолжается прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78 .

ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ НОВОСТИ»

«Добрые новости» реализуются совместно Самарским областным отделением Союза журналистов России и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Проект включает в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.

В рамках проекта проводится серия тематических онлайн-лекториев, направленных на формирование медиа центров, повышение квалификации руководителей и представителей СМИ, образовательных учреждений, школьных СМИ.

Участники проекта «Добрые новости»: федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).