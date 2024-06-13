В Самаре состоялась встреча Врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева с руководителями СМИ региона

Самарское областное отделение Союза журналистов России на встрече с новым руководителем региона представляла председатель организации Ирина Владимировна Цветкова.

Главная тема встречи – взаимодействие СМИ с новым руководителем области.

Вячеслав Федорищев рассказал, какие задачи предстоит решить в губернии в ближайшее время, поделился первыми впечатлениями от того, что уже удалось увидеть, и отозвался о самарцах как о людях открытых и готовых к диалогу; поделился некоторым опытом из Тульской области, отметив, что особое внимание уделялось печатным изданиям. По словам Вячеслава Андреевича, данный вид прессы будет поддерживаться и в Самарской области, причем речь шла не только о финансовой стороне. В целом же взаимодействие будет выстраиваться со всеми, кто к этому стремится. От СМИ нужна помощь в объективном формировании информации о происходящем в области. Представители прессы высказали свои пожелания о форматах совместной работы, пригласили в свои издания на интервью и предложили сделать такие встречи регулярными, на что врио губернатора дал добро .

Разговор длился около двух часов. Итогом встречи стало искреннее стремление нового руководителя Самарской области взаимодействовать с представителями прессы. Вячеслав Андреевич показал свою открытость и готовность прислушиваться ко всем предложениям.