17 июня в Доме журналиста состоится пресс-конференция: «Большие гастроли» Новосибирского драмтеатра в Самаре».



Организаторы пресс-конференции:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России,

– Самарский художественный театр («Театр «Витражи»»).

Спикеры:

— Елена Гущина — директор Новосибирского драматического театра «На левом берегу», почетный работник культуры НСО,

— Алла Набокова — основатель и ведущая актриса Самарского художественного театра,

— Александр Лебедев – главный режиссер Новосибирского драматического театра «На левом берегу»,

— Валерий Бирюков – актер и режиссер Новосибирского драматического театра «На левом берегу»,

— Анна Метелева – актриса Новосибирского драматического театра «На левом берегу».

Информ. повод – гастрольный тур Новосибирского драматического театра «На левом берегу», выступление на площадке Самарского Художественного Театра в рамках программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Гости из Новосибирска расскажут, какие спектакли они готовятся показать самарскому зрителю в рамках тура с 17 по 21 июня. Также будут подведены итоги апрельской гастрольной поездки Самарского Художественного Театра в Новосибирск.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д.179, Дом журналиста.

Дата и время: 17 июня 2024 г. (понедельник), начало – в 13.30.

Приглашаем СМИ на встречу

с актерами Новосибирского драматического театра

«На левом берегу»!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru или dj179@mail.ru , а также по телефонам 8(846) 332-02-72, 332-68-39. В заявке необходимо указать: название СМИ, ФИО журналиста, тел. контакта.