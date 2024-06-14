17 июня в Доме журналиста состоится пресс-конференция: «Большие гастроли» Новосибирского драмтеатра в Самаре».
Организаторы пресс-конференции:
– Самарское областное отделение Союза журналистов России,
– Самарский художественный театр («Театр «Витражи»»).
Спикеры:
— Елена Гущина — директор Новосибирского драматического театра «На левом берегу», почетный работник культуры НСО,
— Алла Набокова — основатель и ведущая актриса Самарского художественного театра,
— Александр Лебедев – главный режиссер Новосибирского драматического театра «На левом берегу»,
— Валерий Бирюков – актер и режиссер Новосибирского драматического театра «На левом берегу»,
— Анна Метелева – актриса Новосибирского драматического театра «На левом берегу».
Информ. повод – гастрольный тур Новосибирского драматического театра «На левом берегу», выступление на площадке Самарского Художественного Театра в рамках программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
Гости из Новосибирска расскажут, какие спектакли они готовятся показать самарскому зрителю в рамках тура с 17 по 21 июня. Также будут подведены итоги апрельской гастрольной поездки Самарского Художественного Театра в Новосибирск.
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д.179, Дом журналиста.
Дата и время: 17 июня 2024 г. (понедельник), начало – в 13.30.
Приглашаем СМИ на встречу
с актерами Новосибирского драматического театра
«На левом берегу»!
Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru или dj179@mail.ru , а также по телефонам 8(846) 332-02-72, 332-68-39. В заявке необходимо указать: название СМИ, ФИО журналиста, тел. контакта.