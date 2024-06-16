Жители поселка Черновский выразили благодарность «Талантам земли Самарской». 

В минувшую пятницу, 14 июня 2024 г., в поселке Чёрновский Волжского района в рамках проекта «Таланты земли Самарской» состоялась встреча-концерт самарских артистов с жителями поселка.

Вели концерт Марк Левянт, зам.председателя Союза композиторов России, народный артист РФ, и Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист России.

Высокохудожественные выступления известных профессиональных артистов Самарской государственной филармонии, Самарского академического театра оперы балета, а также выступление восемнадцатилетнего Николая Белоусова, воспитанника центра помощи детям «Единство», полуфиналиста проекта «Ты-супер!», вызвало у зрителей восторженный отклик.

Обращаясь в письме к организаторам концерта, сельчане написали:

«Доброе летнее утро. Мы, жители поселка Черновский, пребываем в преподнятом настроении после вчерашнего концерта. Прекрасное чувство душевного очищения, восторг от прикосновения к великой настоящей музыке. Вы с Ириной Цветковой создали такую хорошую атмосферу, мы почувствовали себя в семье, вместе с нашей любимой страной в эти тяжёлые дни испытаний. Спасибо Вам за это чувство. Настоящие чистые люди искусства, несмотря на свои регалии и заслуги, сумели для нас стать открытыми и добрыми. Было так хорошо душе. Спасибо, что находите время быть в сёлах, нравственно укрепляете нас, учите своим примером уважительному отношению к людям. Пусть Всевышний даёт Вам силы, пусть Муза щедро делится с Вами всеми. С самыми искренними словами благодарности, мы, сельчане».

Проект «Таланты земли Самарской» проходит при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России. Официальную поддержку проекту оказывает министерство культуры Самарской области.