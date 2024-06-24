Приглашаем на VI ежегодный антинаркотический форум «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке (галерея «Новое пространство») 26 июня в рамках VI ежегодного антинаркотического форума Самарской области «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!» состоится рабочая конференция, посвященная антинаркотической деятельности, и пройдет круглый стол на тему: «Консолидация ресурсов, необходимых для реализации в самарском регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации на 2020-2030 гг.».

Данное мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Мероприятие направлено на снижение оборота и потребления наркотиков на территории Самарской области. Организованно при поддержке Правительства Самарской области. Пройдет с участием представителей Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской Губернской Думы, Общественной палаты Самарской области, ГУ МВД, СМИ, представителей негосударственных центров социальной реабилитации, общественных организаций.

Организатор проекта – Самарский Антинаркотический Фронт. Информационный партнер — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В форуме примут участие представители Министерства здравоохранения, руководители негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ.

Мероприятие организованно в следующих целях:

создания дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020-2030гг, утвержденной Президентом Российской Федерации;

снижения рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;

снижения уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;

построения жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

Приглашаем СМИ !

Место проведения: г. Самара, ул. Проспект Ленина, 14а. Время: с 10:00 до 15:00.

Контактное лицо для аккредитации: Татьяна Семенова — тел. 8-965-000-22-30 .