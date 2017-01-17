Самарские архивисты помогают восстановить историю нашего Союза

«17 января 1959 года в г. Куйбышеве состоялась первая областная конференция журналистов. Принят Устав Союза журналистов, избрано бюро областного отделения Союза журналистов и делегаты на 1-й Всесоюзный съезд журналистов СССР»…

Впервые ли собрались журналисты нашей области? Оказывается, нет… Но, по крайней мере так написал «Волжский комсомолец» в своём номере от 18 января 1959 года… Итак… Заглянем «вглубь веков» – в историю Самарской журналистики и увидим и другие факты-события… Например, газета «Коммуна» сообщала, что:

— 15 декабря 1918 года – в г. Самаре в помещении редакции газеты «Коммуна», улица Советская, д. 130, состоялось общее собрание лиц, записавшихся в Самарский Союз советских журналистов.

— 11 февраля 1919 года – Самарский союз советских журналистов постановил объявить третье марта «Днём печати», приурочив к этому издание однодневной газеты и проведение концерта.

— 13 июня 1920 года – в г. Самаре состоялось торжественное открытие Дома печати, который объединил журналистов, писателей и поэтов.

Иными и известнейшими каждому пишущему и читающему словами: «всё новое – хорошо забытое старое»))

Да здравствуют Настоящие Журналисты – оперативные, грамотные, умные, уважительные!)) Позор журналюгам и журнал*люхам!





Подборку материалов разместил на овоей страничке ВКонтакте известный самарский архивист Андрей Удинцев-Суходольский.