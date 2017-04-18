«ВЫЗОВ-XXI ВЕК» — КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям объявляет о проведении XIII Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век».

Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов России.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2016 – июле 2017 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

1. «Вызов – политика и экономика».

2. «Вызов – портрет современника».

3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов – Год экологии».

Сроки подачи работ — до 15 августа 2017 года. Торжественная церемония награждения победителей — октябрь 2017 года.

По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы, дипломы Роспечати и ценные подарки.

Федеральный оргкомитет Конкурса:

Международный пресс-клуб. 119019, Москва, Никитский бульвар, дом 8-А, оф. 311. Тел./факс: (495) 695-34-22, 695-34-23, 691-64-81. Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна. Отправка работ – E-mail: conkursvizov@pr-club.com

Положение о конкурсе