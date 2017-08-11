Экспозиция

Большой футбол на Волге

11 августа за 307 дней до Чемпионата мира по футболу 2018 в Доме журналиста открылась фотовыставка, посвященная этому важному событию.

В церемонии открытия приняли участие: вице-губернатор Самарской области Александр Фестисов и Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.
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Выставка «Большой футбол на Волге» часть большого проекта Союза журналистов, в который помимо выставки входит творческий конкурс для школьников, серия образовательных мастер-классов по фотографии для студентов, пресс-тур для представителей муниципальных СМИ.

В экспозицию вошло 40 работ 6 самарских фотографов: Юрия Стрельца, Игоря Горшкова, Сергея Курочкина, Георгия Майорова, Дмитрия Бурлакова и Максима Калинина.
Авторы представили кадры, отснятые за последний год – самый активный период подготовки Самары к мировому футбольному первенству.

Выставка довольно лаконичная по количеству работ, но вместе с тем объемная по своему содержанию. Ее особенность – актуальность и качественный уровень фотографий.

На фотографиях можно увидеть много интересного: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города в преддверии ЧМ 2018 и др.

Строительство стадиона "Самара Арена".Автор - Игорь Горшков.
Строительство стадиона «Самара Арена».Автор — Игорь Горшков.

Фестиваль "ПРЕССА 2017". Автор - Максим Калинин.
Фестиваль «ПРЕССА 2017″. Автор — Максим Калинин.
Фестиваль "ПРЕССА 2017". Автор - Сергей Курочкин.
Фестиваль «ПРЕССА 2017″. Автор — Сергей Курочкин.
Фестиваль "ПРЕССА 2017". Автор - Георгий Майоров.
Фестиваль «ПРЕССА 2017″. Автор — Георгий Майоров.

Строительство тоннеля. Автор - Дмитрий Бурлаков
Строительство тоннеля.
Автор — Дмитрий Бурлаков

Особого внимания заслуживают работы Юрия Стрельца, председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, руководителя фотослужбы региональной редакции газеты «Коммерсант». Интересен его взгляд на строительные объекты – динамичная геометрия, неожиданные цветовые и световые решения.
Автор - Юрий Стрелец.
Автор — Юрий Стрелец.

Автор - Юрий Стрелец.
Автор — Юрий Стрелец.
Автор - Юрий Стрелец.
Автор — Юрий Стрелец.
Автор - Юрий Стрелец.
Автор — Юрий Стрелец.

Выставка продлится до 5 сентября.