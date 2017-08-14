«ДТП с участием пассажирского транспорта 2017. Можно ли исправить печальную тенденцию?»

11 августа в Доме журналиста состоялась пресс-конференция с участием представителей областного Управления ГИБДД ГУ МВД России. Поводом для встречи с журналистами послужил ряд дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, произошедший с января текущего года.

Так, на территории Самарской области за указанный период произошли 44 аварии с участием автобусов, в которых пострадали 82 человека. По России также отмечен рост аварий, в которых фигурирует общественный транспорт. Большой резонанс вызвало ДТП, произошедшее 2 июля в Татарстане. В загоревшемся автобусе, следующем по маршруту «Самара-Ижевск» в тот день находилось 40 человек, 19 из них погибли. Печальную статистику дополняет авария, случившаяся 17 июля в Ставропольском крае. В тот день столкновение автобуса и легкового автомобиля унесло жизни двух человек.

Сотрудники областной госавтоинспекции приняли ряд серьезных мер надзорного и контрольного характера за соблюдением требований законодательства в области пассажироперевозок. Подробно о них рассказал заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

По его словам , основные нарушения, выявленные в ходе масштабных проверок, связаны с техническим состоянием транспорта. Помимо этого, инспекторы ДПС неоднократно выявляли водителей автобусов, осуществляющих перевозку без необходимых документов и тахографа.

Для предприятий общественного транспорта основной мерой наказания за перечисленные нарушения является административный штраф в размере от 1500 до 100 000 рублей, а в случае злостного нарушения правил перевозки — лишение лицензии.