Акция «Благородство 2017» ищет героев

Каждый может рассказать о благородных поступках своих друзей, соседей и просто знакомых. В финале Общественный совет Акции выберет наиболее достойных, тех, чей положительный пример вызывает у окружающих желание совершить что-то доброе и хорошее.

Для участия в Акции необходимо подать заявку в оргкомитет до 15 октября 2017 г.

Представить номинантов на проект могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. В заявке следует указать Ф.И.О. номинанта, возраст, суть поступка, краткое его описание, адрес и телефон номинанта. Печатные и видеоматериалы приветствуются.

Заявки принимаются по адресу:

443001 г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста.

тел. 332-68-39, 332-02-72,

e-mail: spress@samtelecom.ru