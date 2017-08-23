«Электронные сервисы Росреестра: как получить услуги, не выходя из дома?»

23 августа в Доме журналиста состоялась пресс-конференция заместителя директора кадастровой палаты Самарской области Ярослава Логунова.

В ходе встречи он рассказал представителям СМИ о том, что все государственные услуги, предоставляемые Росреестром, теперь можно оформить через интернет.

Развивать электронные услуги они начали в 2012 году. В настоящий момент на официальном сайте можно дистанционно, без личного обращения заказать любую из услуг, оказываемых Росреестром. Этот способ не только существенно экономит время заявителей, но и их средства — государственная пошлина сокращается от 30% до 87%.

«Приобрестая квартиру, проверить её юридическую чистоту можно без участия риелтора. Достаточно заказать выписку о переходе прав на интересующий объект через личный кабинет», — отметил Ярослав Логунов

В ходе встречи спикер также рассказал и о том, как не стать жертвой сайтов-двойников, использующих аналогичный механизм получения услуг, при этом беря дополнительную плату с заинтересованного лица. Официальный ресурс Росреестра (rosreestr.ru) всегда выдает документы, содержащие электронную подпись кадастровой палаты, которая гарантирует достоверность полученных сведений, в отличии от документа мошеннических сайтов.

По словам Логунова, самое главное условие при получении услуг на сайте — наличие личного кабинета правообладателя и электронной цифровой подписи. Для того чтобы её оформить, собственнику необходимо лично посетить офис Кадастровой палаты. При этом цифровая подпись, полученная в Кадастровой палате, является универсальной — в дальнейшем ее можно применять для получения госуслуг иных ведомств.