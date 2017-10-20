Особенности нового регламента

20 октября в Доме журналиста состоялась пресс-конференция Игоря Боброва, заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. Обсуждался, вступивший в силу, новый Административный регламент, регулирующий деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.

Основной вопрос, который уже несколько дней волнует горожан: можно ли снимать инспектора ГИБДД на камеру? Ответ однозначный, но с небольшой поправкой. Да, можно, но при условии, что съемка не препятствует оперативно-розыскным мероприятиям. Также вас могут попросить приостановить запись, в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций.

«Исключение указанной нормы не препятствует реализации гражданами конституционного права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — сказал Игорь Александрович.

Отметим, документ содержит много нововведений. Хотелось бы остановиться на некоторых из них.

Согласно поправкам, инспекторы получили право останавливать автомобили для проверки в любом месте, а также размещать средства видеофиксации в зоне действия временных знаков ограничения скорости. Ранее сотрудники ДПС не могли выписать штраф, на основании показаний камер, размещенных в зоне действия «желтых» знаков.

Новая редакция регламента не предусматривает запрет курения инспектора при разговоре с участниками дорожного движения. Но это не означает, что сотрудник может «дымить в лицо» гражданам. Данный вопрос урегулирован Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих.

Также согласно новым правилам, ушли в историю справки о ДТП, а электронный полис ОСАГО теперь можно предъявить для проверки в распечатанном на бумаге виде.