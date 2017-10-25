О культурной жизни города

24 октября в Доме журналиста прошла встреча с руководителем медиа-холдинга «Самарские судьбы» и автором книги «Культурная элита запасной столицы» Виталием Добрусиным. Встреча прошла в рамках творческого марафона, который организовал областной Союз журналистов для студентов-журналистов.

Виталий Добрусин рассказывал о нелегком времени для города и страны в целом. Ребята познакомились с культурной жизнью города Куйбышев в период Великой Отечественной Войны. Архивные документы и фотографии, а также засекреченные ранее факты, воспоминания современников той эпохи — основа уникальной книги «Культурная элита запасной столицы в илюстрациях и документах».



«Это, пожалуй, единственное время, когда о Самаре, тогда Куйбышеве, говорили по всему Миру. Правда, благодаря трагическим событиям Второй Мировой Войны. Присутствие известных деятелей культуры сильно сказалось на нашем городе», — сказал Виталий Аркадьевич.

В Куйбышеве в военные годы жили и творили выдающиеся деятели культуры и искусства — Дмитрий Шостакович, Алексей Толстой, Александр Довженко, Иван Козловский, Юрий Левитан, Ольга Лепешинская, Сергей Лемешев, Юлий Райзман, Петр Алейников, Сергей Образцов и многие другие. Всего было эвакуировано около 5000 представителей культурной элиты страны.

Вся творческая интеллигенция, оказавшись в эвакуации, старалась поддержать силу советского народа. Так например, за время прибывания в Куйбышеве Большой театр выпустил 69 премьер — это невероятно, учитывая в каких непростых бытовых условиях жили сами артисты и их семьи: все размещались в школах №81 и № 32 классные комнаты в которых были разграничены простынями. На каждую семью выходило примерно по 2 метра.