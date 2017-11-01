Учимся слушать разные точки зрения

Наши школьники постигают первые профессиональные правила. Одно из главных требований к журналисту – объективность. Хочешь докопаться до истины, выслушай все стороны конфликта, не ограничивайся одним источником. Узнать мнения заинтересованных людей, занимающих различные позиции, представляющих разные стороны одной проблемы, — это и стало первым заданием для начинающих репортёров.

«Как пройти в библиотеку?»

Екатерина Тишина

Сегодня публичные библиотеки не так популярны, как во времена героев «Операции «Ы» и других приключений Шурика». Бытует мнение, что библиотеки не могут быть такими востребованными в век технологий. Так есть ли у них будущее?

Анна Магомедова, ученица 10 класса гимназии «Перспектива»:

- Мои сверстники последнее время всё реже посещают библиотеки. Они используют Интернет для поиска какой-либо информации. Это удобнее: не нужно никуда ходить, тратить время и силы. К примеру, я не могу брать словари для иностранных языков на долгое время, поэтому у меня возникают проблемы с домашним заданием. Мне приходится переводить слова в Интернете или смотреть их значение в электронных словарях. Так что, я думаю, у библиотек мало шансов на то, чтобы они стали такими же актуальными, как раньше.

Интересно, если у библиотеки нет будущего, то для чего люди ходят туда? На этот вопрос мне ответили посетители и работники Самарской областной библиотеки.

Лариса Иванова, 65 лет, домохозяйка:

— Библиотеку я посещала еще с давних лет. Каждый раз я сидела здесь по несколько часов, делала уроки или писала курсовые работы. А совсем недавно я загорелась желанием выучить немецкий язык. И так как я не умею пользоваться Интернетом, то библиотека меня сильно выручила. Раз в неделю я обязательно хожу сюда заниматься: беру различные справочники и пособия, изучаю новые правила и помечаю что-то в своей тетрадке. У меня уже есть небольшие успехи, я даже могу перевести какие-то фразы. Не представляю, что бы я делала, если бы библиотеки не существовало!

Екатерина Лопатина, заведующая краеведческим отделом:

- В последнее время люди всё реже ходят в библиотеку. Многие связывают это с тем, что нынешнее поколение мало читает, но ведь это очень спорный вопрос. Да, наше представление о библиотеке таково, что в читальном зале должны быть заняты все столы, а на абонементе — столпиться очередь. Но сегодня технологии дошли и до библиотеки. Теперь не обязательно брать книжку в читальном зале и сидеть писать конспект. Можно просто отксерокопировать нужную информацию, что, конечно, намного быстрее. Вот и не видно в наших залах читателей. Был случай, что один из филиалов нашей библиотеки хотели закрыть, положение было критическое. И вот тогда наши читатели, в основном молодежь, собрали огромное количество подписей в поддержку библиотеки, отправили письмо в администрацию города и защитили её! Как сказал Лихачев: «Там, где закрываются библиотеки, открываются тюрьмы». Надеюсь, что мы никогда к такому не придём.

Признаться, я и сама часто бываю в библиотеке. И для меня это не только место, где можно взять книги на дом. Там есть возможность почитать газеты и журналы, рассуждать на какие-либо темы с единомышленниками, поработать или наоборот, хорошо отдохнуть. И пока это так, у библиотек очень мало шансов на исчезновение.



Нужны ли парковки в наших дворах?

Анна Миненкова

Жители дома №49 по улице Мориса Тореза разделились на два лагеря: автолюбители, которым негде ставить машины, и мамы с малышами, которым негде гулять из-за этих самых машин. Машины паркуют прямо на детских площадках. И кто прав?

Анастасия, 36 лет, домохозяйка:

— В нашем дворе уже давно существует такая проблема. Наглые автомобилисты ставят свои машины прямо на детскую площадку, а там ведь играют дети! У меня двое маленьких детей и я не хочу, чтобы они попали под машину. Если бы в нашем дворе была оборудованная парковка, я бы могла отпускать детей на прогулку одних. Мало того, что автомобили ставят под угрозу жизнь наших детей, так ещё и дышать невозможно.

Пётр, 29 лет, автомобилист:

— Машин во дворе стало в пять раз больше, чем, например, 20 лет назад, а парковочные места не прибавились. Приходится ставить автомобили на детскую площадку. Всё бы ничего, но там постоянно бегают дети. Один однажды чуть не угодил ко мне под колёса. После этого случая у меня конфликтные отношения с большинством соседей. Автомобилисты, конечно, понимают, но остальные продолжают спорить. Если бы у нас во дворе были парковочные места, я бы ставил машину только там. Мы не раз всем двором обращались в службу ЖКХ, но нам отказывают, ссылаясь на недостаток средств.

Наступит ли мир во дворе? Что скажет председатель совета двора?

Семён Павлович Загаринский:

— Работы по переустройству дворовой территории начнутся летом 2018 года, а пока придётся потерпеть. Хочу сказать жителям дома большое спасибо за активность, ведь только массовые обращения в службы ЖКХ помогли нам достучаться до чиновников. Мы отвели под парковку пустырь за домом, который стоит без дела уже пару лет. Но предстоит снести пару гаражей, и из-за этого мы приступим к строительству только в июле. Благодарю жителей за понимание.

В этом дворе, похоже, проблема парковок будет решена. Значит, и в вашем это возможно. Если искать не виноватых, а выход.

Онлайн или офлайн?

Александра Крюкова



Социальные сети прочно въелись в нашу жизнь. Это намного удобнее и быстрее личных встреч, к тому же, общение в сети открывает доступ к миллиону людей по всему миру. Но может ли виртуальное общение заменить живое?

Дмитрий, 26 лет:

— Конечно, да. Ведь благодаря функции, к примеру, голосовых сообщений или видеоконференций мы можем чувствовать настоящие эмоции других людей. Общение в интернете даже удобнее реального. У меня появилось много знакомых, с которыми я начал общаться на сайтах знакомств несколько лет назад. А мой друг даже скоро женится на девушке, с которой познакомился в онлайн-игре. Они на протяжении полугода переписывались, потом он приехал к ней в город и вернулся обратно уже с невестой. Таких случаев много, поэтому могу сказать, что общение в сети вполне живое и реальное.

Юлия, 16 лет:

— Я не считаю общение в социальных сетях настоящим. Да, с его помощью можно познакомиться и даже встретиться, но в момент переписки люди не смотрят друг другу в глаза, не улыбаются и не видят реакции на свои действия. Живых красок добавить в нашу жизнь могут только личные встречи. Например, несколько лет назад в лагере я подружилась с девушкой Асей. Летнее общение не прекратилось, мы продолжали встречаться на протяжении полутора лет. Потом Асе пришлось переехать в другой город, остался только интернет. Увы, спустя полгода уже нет крепкой связи и привязанности. Мы почти не общаемся.

Алиса, 15 лет:

— Общение в социальных сетях в некоторой степени даже облегчило жизнь человека и дало больше возможностей для самореализации. Это, конечно же, важно и живо, но несерьёзно. Несомненно, общение с единомышленниками реальное. Однако в интернете ты можешь быть кем угодно: никто не узнает, если ты не захочешь, твой пол или возраст, даже имя, и это позволяет чувствовать себя увереннее. И никаких последствий за разговор с какими-либо людьми не будет, если это не что-то противозаконное. Это легко начинается, легко заканчивается, стоит всего лишь ткнуть пальцем на кнопку.

Наталья, 34 года:

— Мне вовсе необязательно видеть человека, чтобы понимать его эмоции и настроение. Ведь даже при живом общении люди могут мастерски скрывать их. Также интернет раскрепощает разговор, потому что не нужно думать о своей интонации или внешности в страхе оттолкнуть чем-нибудь собеседника. Наоборот, можно быть собой, не задумываясь о мелочах, говорить о темах, о которых в реальности мы вряд ли стали говорить. Общение в социальных сетях даёт мне именно то, чего не хватает в жизни: людей, которые далеко, но очень дороги мне.

Татьяна, психолог:

— Люди, которые предпочитают общение в социальных сетях реальному, чаще всего боятся общества, его оценки и критики. В таком случае часто попадается под руку телефон, человек начинает писать другим людям и заодно придумывать себе свой собственный «усовершенствованный» образ. Ведь никто не знает, что, к примеру, Маша не умеет водить, не играет на гитаре и не разговаривает на трёх языках. У неё не такие большие глаза, какие сейчас на обложках журналов, не такое чистое лицо. Но несколько щелчков мышью по экрану творят чудеса. Маша чувствует себя уверенно – в сети она соответствует стандартам красоты, может блеснуть знаниями французского и ПДД. Но всю жизнь провести в интернете невозможно, избегая реального мира и реального себя. А ещё реальных людей, которые способны оградить от одиночества – одного из причин бегства в виртуальный мир.

Каждый выбирает для себя…

Много книг: хороших и разных

Татьяна Чиняева

Какие книги проще, удобнее и приятнее к прочтению? Что предпочитает молодёжь?

Александра, 18 лет:

- Естественно, бумажные! Однако в последнее время больше приходится пользоваться электронным вариантом.

Ангелина, 15 лет:

- Печатный вариант меньше портит зрение, ты чувствуешь пальцами бумагу и подсознательно успокаиваешь нервы этим самым тактильным восприятием.



Евгений, 22 года:

— Я предпочитаю читать книги в электронном варианте. Не всегда есть возможность получить бумажный экземпляр. Книги дорогие, ещё и не найдёшь необходимую. В интернете придётся долго копаться, и если повезет, найдёшь несокращённую версию (ведь порой авторы запрещают свои произведения для скачивания и разрешают выкладывать лишь фрагмент, треть книги, в этом и трудность). Да и десяток книг может уместиться на одном электронном носителе. Для меня это удобно.

Мария, 18 лет:

— Так вышло, что чаще я пользуюсь планшетом или электронной книгой. Это самый удобный вариант, поскольку я часто читаю в транспорте или на учёбе. Однако восьмичасовая зарядка телефона не заменит вечность бумажного издания. Думаю, это самый главный плюс бумажной книги.

Дмитрий, 14 лет:

- Предпочтение я отдаю бумаге, но пользуюсь одинаково обоими источниками.

Елена, 22 года:

— Читая традиционную, бумажную, книгу, мне намного приятнее держать её в руках. Несомненно, электронные книги никогда не смогут заменить ту, которую можно рассмотреть, полистать страницы, почувствовать её особый запах.

Как я убедилась, молодым важно содержание произведения, а не его носитель. Главное – ЧИТАЮТ! А вы как думаете?