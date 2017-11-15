Охотимся за новостями

Откуда берутся новости? Как научиться распознавать существенное в событиях дня и отсекать мелкое, незначительное, скучное? О чём будет полезно узнать многим людям, а что оставит их равнодушными? Если присмотреться, интересное происходит и в обыденной повседневной жизни. Это и попробовали сделать наши юные журналисты – найти достойное внимания в своих школьных буднях.



Учи других и сам научишься

Екатерина Тишина

В гимназии «Перспектива» прошёл день дублёра.

Ежегодно ученикам 10-11 классов предоставляется возможность провести уроки вместо учителей. Ещё с самого утра в этот день царила праздничная атмосфера. Все кабинеты были украшены шарами, цветами и яркими плакатами, а на радио «Перспектива-FM» звучали песни и проводились радиолинейки, во время которых гимназисты могли поздравить своих классных руководителей с профессиональным праздником.

Дел у каждого было очень много. Новоиспеченный директор проверял работу своих подопечных, администрация следила за дисциплиной в классе и за работой учителей. А юные преподаватели спешили поделиться своими знаниями с младшими классами. Каждый стремился творчески подойти к возложенной на него миссии. Кто-то устраивал викторины, а кто-то познавательные игры и эстафеты. Дети, в свою очередь, старались активно участвовать в учебном процессе и помогать своим старшим товарищам. Учебный день завершился подведением итогов на общем педагогическом совете и чаепитием, на котором каждый делился своими впечатлениями от прошедшего дня.

Анастасия Чернецова, ученица 10 «Б» класса, дублёр:

— Я выступила в роли классного руководителя 4 «Б» класса. К счастью, дети оказались трудолюбивыми и способными. К примеру, на уроке русского языка они зачитывали свои сочинения на тему «мои увлечения», а на математике решали бесчисленные буквенные выражения, от которых даже у меня закружилась голова. Было трудно выступать в роли преподавателя. Ведь когда на тебя смотрит так много любознательных глазок, ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. И мне приятно, что всё сложилось так, как я себе и представляла. Дети остались довольными, получили много хороших оценок, а я зарядилась позитивом от их памятных сувениров, забавных шуток и милых рисунков.

Илья Головин, ученик 4 «Б» класса:

— День дублёра был очень весёлым. Наши новые учителя оказались добрыми, хорошими людьми. Весь наш класс очень хорошо поработал и каждый из нас получил новые знания. Я желаю моему классному руководителю и дублёрам успехов и счастья.

В «Юнармии» пополнение

Татьяна Чиняева

28-го октября самарская школа №108 отметила необычное событие. Самые яркие и активные ученики стали участниками всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Ровно 36 мальчиков и девочек получили свою первую форму. Ребята торжественно поклялись стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины и, самое главное, быть патриотами и достойными гражданами России.

Поздравить юных защитников собрались не только ученики и учителя. С напутствием обратился к юнармейцам председатель Самарской Губернской думы, депутат трёх созывов, генерал-майор внутренней службы ГУИН в отставке и, наконец, просто хороший человек Виктор Фёдорович Сазонов. Так же школьников поздравили ещё несколько представителей партии «Единая Россия». Гости не только приободрили ребят, но и помогли понять ответственность принятого ими решения. Всю значимость этого шага юнармейцам ещё предстоит осознать, но в этот день каждый мог почувствовать себя не просто учеником самой обычной школы, а защитником нашего Отечества.

Идём в музей!

Анастасия Федосеева

Первого ноября десятиклассники школы №81 побывали на экскурсии в Самарском Литературном музее (усадьба А.Н. Толстого).

Мы узнали многое о жизни А.Н. Толстого, познакомились с его произведениями, увидели портреты Алексея Николаевича и родственников писателя, множество старинных вещей, которыми пользовалась семья, или аналогов начала прошлого века. В усадьбе находится более десяти тысяч документов и материалов, связанных с жизнью и творчеством Алексея Толстого, среди которых письма, дневники, книги и личные вещи.

Мы увидели несколько зеркал, подлинных, старинных. Зеркала помутнели и потеряли былую парадность, но меня, как и других учеников, зачаровало то, что до них дотрагивался, в них смотрелся будущий знаменитый русский писатель.

Ещё в усадьбе есть фарфоровая кукла, тоже подлинная. Эта кукла была дорога матери Толстого — Александре Леонтьевне. Кукла в идеальном состоянии. Потрогать её, к сожалению, невозможно, но любоваться её золотистыми волосами и милым лицом можно хоть целый день.

Нина Михайленко, 16 лет:

- Я никогда не интересовалась такого рода экскурсиями, но усадьба Толстого мне понравилась. Ходить по дому и представлять, что в этих комнатах когда-то жили, сидели на этих стульях, пили чай за этим столом, общались, творили… Очень увлекательно!



Литературный музей работает каждый день, поэтому каждый, кто захочет окунуться в атмосферу 19-20 века, может сходить в него. Знания, хорошие воспоминания и отличное настроение обеспечены.

Хардинские чтения﻿

Александра Крюкова

21 октября на базе МБОУ СОШ №15 им. Н.А. Хардиной прошли Вторые Хардинские чтения — открытая научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных учреждений.

На конференцию было заявлено 207 научно-исследовательских работ. Участие приняли не только самарские школьники, но и ребята из Казахстана и даже из Германии. К сожалению, на очный тур они приехать не смогли, но зато немцы отправили видео-обращение к участникам и пожелали всем удачи.

Хардинские чтения делились на секции по определенным темам, таким как: «Я – патриот своего края», «Родная сторонушка» и др. Объединяла темы сама цель чтений – воспитание чувства патриотизма и любви к малой Родине.

Юлия, 15 лет, участница секции «Я – патриот своего края»:

— Чтения длись шесть часов. На нашей секции было представлено семь работ, и каждую можно считать достойной. Задавалось немало вопросов во время презентации проекта и нам, и другим участникам, поэтому мы смогли представить работы во всей красе. Даже случай забавный вышел: девушка из нашей группы постоянно задавала какие-то каверзные вопросы конкурентам. А во время нашей презентации жюри пошутили: «Что-то вопросов мало, некому задавать». Итоги подвели в тот же день: мы сразу узнали имена тех, кто занял первые, вторые, третьи места и победителей номинаций. Я осталась довольна результатом. Такие мероприятия дают возможность ученикам разных школ общаться между собой. Я получила ценный опыт и обрела новых знакомых.

Первые Хардинские чтения состоялись в школе в прошлом году. Свои работы представляли ученики Самары, Кинеля, а также Ганновера (Германия).

Первые чтения были экспериментальными, а положительный результат настолько впечатлил организаторов, что мероприятие решили сделать ежегодным.

Чтения назвали в честь основателя школы — Нины Андреевны Хардиной, 145-летие которой отметили в 2016 году. Но школой №15 это учебное заведение стало только в 1930 году. Прежде это было 1-е железнодорожное училище, 5-я женская гимназия, а ещё ранее – женское учебное заведение 2-ого и 1-ого разрядов. Н. А. Хардина возглавляла гимназию с её основания до революции, преподавала русскую литературу в старших классах. Именно она отказалась вводить в учебную программу преподавание Закона Божьего. Ученицы в гимназии не получали оценки, лишь несколько раз в год отзывы от учителей.

Школа была одной из лучших в городе. В двадцатые годы было даже сформировано ученическое движение «Долой безграмотность» – старшеклассники обучали взрослых горожан.

Из стен 15-ой школы вышли такие люди, как заслуженный хирург РСФСР Н.С. Ромашов. Учебное заведение и по сей день поддерживает высокий статус, гордится большой историей и участием во многих городских мероприятиях.

Переполох

Арсений Андреев

Не так давно в школе № 174 случился странный инцидент. Во время третьего урока объявили срочное совещание всех учителей. Школа, пусть и на относительно короткое время (30-40 минут), осталась без присмотра и в полной власти старшеклассников. Конечно же, все начали выходить из кабинетов. В узких коридорах образовалось столпотворение. Вскоре многим наскучило тихое общение, и группа ребят из одиннадцатых классов решила проверить работоспособность пожарных сигнализаций.

Как оказалось, противопожарная система действительно работает. Сигналы тревоги огласили всю школу, учащихся охватила паника, прибежали ничего непонимающие учителя. Школу начало заливать из разбрызгивателей, немного позже подоспели две пожарные машины.

Когда разобрались, что тревога была ложная, зачинщикам испытания пожарной сигнализации выписали приличный штраф. Все старшеклассники остались после уроков и убирали последствия неудачной проверки.

Такой получился внеплановый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». Педагоги рассчитывают, что он запомнится всем.

Не заскучаешь!

Валерия Стрелец

Не знаете, куда сходить в осенний вечер? Замучили учебные будни и хотите развеяться? Тогда спешу сообщить: 17 ноября в ДК Самарского Университета пройдёт концерт от СТЭМА «АппендиксЪ» с участием студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва.

Что такое СТЭМ и с чем его едят?

СТЭМ — студенческий театр эстрадных миниатюр, который официально появился, как отдельный жанр, в 1995 году. Он вырос из миниатюр при КВН. Сегодня СТЭМ есть в каждом университете, а то и на каждом факультете, и они соревнуются между собой. Миниатюры чаще всего строятся на юморе, но есть и более философские, заставляют задуматься о смысле жизни.

Каждый год осенью и весной выступает Самарский СТЭМ «АппендиксЪ», который существует с 1985 года. Это один из самых известных СТЭМОВ по всей России. Участники «АппендиксЪ» готовились с сентября к новому выходу на сцену, сами делали декорации, придумывали миниатюры и репетировали с утра и до вечера.

Вот что говорит Виктория Ковалёва, одна из участниц СТЭМА «АппендиксЪ»:

— Каждое наше занятие — море позитива. Мы получаем такое удовольствие от репетиций, что это не может не передаться нашим зрителям. Миниатюры никого не оставят равнодушным. Приходите – повеселимся вместе.

Добавлю существенное: стоимость билета всего лишь пятьдесят рублей.