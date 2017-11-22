Что на новенькое?

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Состязание школьных поэтов

Анна Миненкова

В пятницу, 17 ноября, в Самаре состоялся полуфинал девятого поэтического чемпионата среди школьников. В нём приняли участие 12 команд. Турнир проходил во Дворце пионеров и собрал внушительную публику. Судить молодых поэтов пришло уважаемое жюри: представители департаментов культуры и образования и союза литераторов Самары.

Соревнование проходит в нашем городе уже девятый раз, и в этом году оно было посвящено чемпионату мира по футболу. Футбольными были не только темы, между участниками разгорелась настоящая спортивная борьба: кто же отправится в финал?

Организаторы решили проверить импровизационные способности молодых поэтов и сделали всего три конкурса домашних заготовок. На остальных четырех конкурсах участникам пришлось сочинять быстро. Для опытных команд такие задания были легкими, но новички чувствовали себя неуверенно.

Мария,16 лет, участница команды «Запой, Есенин!» от школы № 29, которая дебютировала в этом году:

- Для меня участие в этом чемпионате – хороший опыт выступления на публике. Я очень горжусь нашими девочками, которые читали свои собственные стихи, вся наша команда была растрогана до слез. У нас ничего бы не вышло, если бы не наш замечательный руководитель. Мы и наши болельщики очень рады, что получилось пройти в финал. Всё время мы шли на четвёртом месте и уже смирились, что на финал не поедем. Конечно, не обошлось и без неприятностей, некоторые школы воровали наши идеи и рифмы. Но, в целом, всё прошло хорошо. Загадывать наперёд я не буду, но мы всем еще покажем!

У каждой команды свой стиль, «говорящее» название и визитка. Конкурс визиток — особый раунд, в котором у команды есть шанс запомниться судьям и зрителям. Чего только там не было: школа №48 показала сцену у костра со стихами про каждого члена команды.

Выделилась команда 3-ей гимназии под названием «Зовущий феникс». Это было настоящее шоу с песнями, танцами и стихами, все участники были в красно-чёрном. К сожалению, не смотря на хорошую подготовку, в финал они не прошли.

24 ноября ожидается захватывающая финальная игра. В решающую схватку вступят поэтические команды школ №58, №81, №48, №29, №145 и «Школа Дневной пансион-84».

Полезные игры

Татьяна Чиняева

В минувшую пятницу в Самарской школе №108 проходила «Зарница», в которой приняли участие шесть школ городского округа: №3, №36, №83, №120, №154 и школа №108.

Желающих поучаствовать в «Зарнице» было много, но в игру принимали только школьников из восьмых классов и старше. Здесь проверяются на ловкость, силу, выносливость, сообразительность и владение некоторыми военно-прикладными дисциплинами. Для тех, кто узнал о «Зарнице» только что, уточню, что «Зарница» — это всероссийская военно-спортивная игра, которая представляет собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения.

Главной судьёй соревнований стала директор школы, на территории которой разворачивались события. Елена Николаевна Кожухова и три её помощника смогли справедливо оценить подготовку ребят и выявить победителя. Всем участникам пришлось пройти 12 этапов, в ходе которых они продемонстрировали свою военную и физическую подготовку. Командам приходилось собирать и разбирать автоматы, соревноваться в беге, оказывать медицинскую помощь, и даже бросать гранаты. Девчонки состязались на равных.

Победу в непростых соревнованиях одержали ученики школы №108, второе место заняла школа №36, третье — школа №83, а четвёртое досталось команде из школы №120. Ребята из школы №3 и школы №154 не заняли призовые места, но получили грамоты.