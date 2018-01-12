Управление Росгвардии подвело первые итоги

11 января в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная итогам деятельности областного Управления Росгвардии за 2017 год.



За прошедший год подразделениями вневедомственной охраны пресечено порядка 43 тысяч правонарушений, в том числе 5 тысяч уголовных преступлений. Также сотрудники ведомства задержали свыше 180 человек, находящихся в различных видах розыска.

По результатам проверок за минувший год, было выявлено и запротоколированно более 5,5 тысяч фактов несоблюдения правил хранения оружия. Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет Самарской области, составила свыше 6 млн рублей.

Подводя итоги ушедшего года, начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко поделился с журналистами и новыми планами:

«Ни для кого не секрет, что 2018 году у нас есть две очень важные задачи — подготовка к выборам президента РФ и участие подразделения Российской национальной гвардии в Чемпионате мира по футболу. Мы уже ведем работу в этих направлениях по усиленному режиму. Что касается именно Чемпионата — наши сотрудники будут готовиться к устранению чрезвычайных ситуаций и, конечно же, «подтягивать» знание иностранных языков».

Кроме того, как и во всех регионах, где будет проводиться Чемпионат мира по футболу, на время его проведения в Самаре будут введены ограничения по обороту оружия. Закроют оружейные магазины, а комнаты хранения оружия опечатают и выведут на тревожную кнопку. Также будет приостановлена работа тиров, стрельбищ и запрещена любая охота на территории области.

По словам заместителя начальника областного Управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова, ограничение в ношении и использовании оружия распространяется и на частных владельцев, при этом продлевать лицензию будет возможно. Получив заявку через портал госуслуг, сотрудники Управления приедут на дом, проверят оружие и выдадут лицензию на его использование.