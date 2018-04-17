Получение Международной карты

Уважаемые Коллеги!



С 01 января 2018 года старый образец международной профессиональной карточки журналиста (т.н. «зеленая карточка») не действителен.

С 1 октября 2017 года Союз Журналистов России (СЖР) начинает выдачу Международной пресс-картыа (МПК, International Press Card) нового образца (см. фото) в соответствии со стандартами Международной Федерации Журналистовб (МФЖ, Международная Федерация Журналистов).

Просим вас внимательно ознакомиться с обновлёнными условиями и правилами выдачи МПК:

1) Право на получение МПК имеют профессиональные сотрудники СМИ, как штатные, так и внештатные, являющиеся действительными членами СЖР

2) Для получения МПК необходимо предоставить (в распечатанном и электронном виде):

· заполненную анкету (приложение 1);

· заполненное заявление на получение МПК (приложение 2);

· действительный членский билет Союза журналистов России (наличие вкладыша с отметкой об оплате взносов за текущий год обязательно!)

· 2 цветные фотографии размером 3 х 4 см;

· взнос за оформление МПК в размере 3,600 рублей (на 1 октября 2017 г.). МПК нового образца действительна в течение 2 лет со дня оформления.

Также просим обратить особое внимание на следующее:

1) МПК нового международного образца будет оформляться непосредственно в штаб-квартире МФЖ в Брюсселе и пересылаться в Россию по почте

2) Период между сдачей документов/уплатой взноса за МПК и получением карточки в офисе СЖР может составлять от 3 до 6 недель

3) О получении изготовленной МПК владелец будет уведомляться по электронной почте, указанной в анкете.

А) МПК — свидетельство того, что ее владелец действительно является профессиональным журналистом и состоит членом национального союза, входящего в МФЖ. Она признается властями многих стран мира как удостоверение журналиста, обеспечивающее беспрепятственный доступ к событиям, представляющим интерес для СМИ. Оно дает право доступа в государственные и муниципальные учреждения для получения информации — в Европарламенте, Совете Европы и других европейских международных организациях предъявления карточки достаточно, чтобы получить не только доступ к информации, но и содействие в подготовке и распространении материалов, а также в других вопросах деятельности СМИ на территории стран Европейского Союза. Во многих странах МПК дает право бесплатно посещать музеи, выставки, спортивные состязания и другие массовые мероприятия, в ряде стран — льготы на проезд в общественном транспорте и т. д. МПК является важным подспорьем при взаимодействии с сотрудниками силовых структур и при работе в горячих точках планеты.



Б) МФЖ является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ. Ее штаб-квартира находится в Брюсселе. Основанная в 1926 г., она объединяет более 600,000 журналистов из 140 стран мира. МФЖ защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе. Она имеет консультативный статус в таких организациях системы ООН как ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет по правам человека, а также в Совете Европы и других международных организациях. СЖР является полноправным членом МФЖ с апреля 1995 года.



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