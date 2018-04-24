Фотоконкурс «Моя семья»

Самарское отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» предлагает школьникам и студентам региона принять участие в областном Фотоконкурсе «Моя семья».

Его цель — укрепление в обществе духовно-нравственных семейных ценностей.

По итогам Конкурса проводится фотовыставка.

Итоги Конкурса подводятся до 31 августа 2018 года и освещаются в СМИ. В каждой возрастной категории авторы трех лучших работ награждаются дипломами и ценными подарками. Гран-при – цифровой фотоаппарат.

На конкурс принимаются работы, в которых участники создали свое представление образа семьи.

Конкурс проходит при поддержке Министерства образования и науки Самарской области и Самарской областной организации Союза журналистов России.

Прием конкурсных работ осуществляется с 20 апреля 2018 г. по 31 мая 2018 г. по адресу: 443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2, e-mail: fotokonkurs63@gmail.com.



Контактное лицо — Елизавета Бобылева, 991-72-11 (сот.)

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