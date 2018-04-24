Каждый, кто прошёл Школу Молодого Журналиста, помнит, с каким нетерпением ждал этого объявления: мы идём на ТВ! Потому что телевизионная кухня — всегда немного тайна. Проникнуть туда, где делается телевидение, заманчиво. Даже если пока и не мечтаешь о карьере ведущего, репортёра или оператора, а только приглядываешься. В этом году наших школяров как всегда гостеприимно встретил телеканал «Самара-ГИС» - первый в Самаре информационный кабельный телеканал о городе и для города.

По ту сторону экрана

Анна Миненкова

Мало кто знает, что на 17 этаже обычного многоквартирного дома на Владимирской находится штаб главного городского телеканала. «Самара ГИС» – телеканал о городе и для города, который существует по соседству с жителями. Когда смотришь передачи «ГИС», не догадываешься, что иногда весь процесс от съёмки до монтажа проходит на территории одного этажа.

Магия зелёного

Первое, что видишь, входя в студию телеканала, – огромный зелёный фон. Он называется хромакеем и помогает менять обстановку студии за секунды. Хромакей может отправить вас на песчаный пляж или обратно в павильон по щелчку компьютера. Наш гид, оператор и режиссёр-постановщик Валерий Михайлович Осипов, продемонстрировал, как это работает. Мы узнали, что все виртуальные студии используют зелёный фон для масочной технологии. Эта технология совмещения двух или больше слоёв видео в одном кадре позволяет экономить на создании декораций и «путешествовать» во времени и пространстве. Фишка в зелёном цвете. Он — антипод красного, который является основным цветом человеческого лица. Масочная технология применялась ещё в 50-х годах прошлого века на американском телевидении, но для фона использовался синий цвет. Лицо на нём выглядело хорошо только при нормальном освещении. Зелёный хромакей обеспечивает здоровый цвет кожи и более чёткую картинку.

Рабочие будни

В студии нам дали возможность посидеть перед камерой, почувствовать себя настоящими ведущими новостей и увидеть, как это смотрится на экране телевизора. Каждый из школяров побывал «в кадре». Мы прибыли на студию за час до съёмки программы, и ведущих ещё гримировали. Увидеть весь коллектив в автономной работе было большой удачей.

В условиях ограниченного пространства каждый «цех» располагается в маленькой комнате. Мы осмотрели рабочее место монтажёра, увидели, как озвучивают программу и где находятся операторы с технической группой. Мы почувствовали рабочую атмосферу телекомпании, но не увидели суеты. Видно, что все эти люди – слаженный механизм. А иначе не было бы возможно ежедневное 24-часовое вещание в кабельных сетях плюс он-лайн вещание на www.samaragis.ru и в мобильных приложениях.

Не уверен, не снимай

Одно из требований к журналисту на «ГИС» – самостоятельный поиск сюжетов для программы. Сейчас в штабе 15 «пехотинцев», которые собирают материал. Первое правило хорошего материала – это направленность на определённого зрителя. Надо спросить себя, насколько сюжет актуален, кому он будет интересен. Лично тебе он интересен? Уверен, вот тогда снимай!

Валерий Михайлович рассказал о последних разработках в сфере цифровых технологий и тонкостях телепроизводства, поделился собственным опытом и полезными советами. Мы поняли: не важно, какой вуз ты окончишь, образование – это фундамент. Остальное достраивают упорство, талант и любовь к своему делу.

Валерий Осипов ведёт курс операторского мастерства и основ монтажа в Самарском государственном университете на факультете журналистики. Школяры, которые отважатся поступить на эту специальность, ещё не раз встретятся с оператором и режиссёром телекомпании «Самара-ГИС».

Что готовят на телевизионной кухне?

Екатерина Тишина

Каждый день по телевизору люди смотрят новости, из которых узнают о последних событиях в мире или родном городе. Однако то, что остаётся за кадром – загадка для зрителей. Поэтому мы отправились на телеканал «Самара-ГИС», чтобы посмотреть на телевизионную «кухню» изнутри.

Телекомпанию не так-то просто найти. Она располагается на 17 этаже жилого дома. Набираем заветные цифры на домофоне и входим в обыкновенный подъезд. Эта обстановка развеяла мои ожидания, ведь до этого я думала, что городской телеканал – это нечто масштабное. Но всё оказалось другим: небольшое помещение и приятная атмосфера – всё, что нужно для эффективной работы.

На входе нас встречает режиссёр и оператор телеканала Валерий Михайлович Осипов. Он провожает нас в гостевую, а затем в самое интересное место – студию. Пока мы идём, я осматриваю коридор и соседние комнаты. Они маленькие и уютные, так что создаётся ощущение, будто находишься в небольшой квартире, где каждый журналист, как член семьи, занимается своими делами. Корреспонденты, операторы, звукорежиссёры в этой «домашней» обстановке работают за компьютерами, обсуждают рабочие моменты, а в перерывах шутят и пьют кофе.

Входим в светлую комнату с ярко-зелёными стенами. Это тот самый хромакей, на фоне которого снимаются различные передачи. Пока Валерий Михайлович рассказывает нам, как с помощью компьютера и камер превратить эти однотонные стены в студию, мы по очереди сидим в кресле ведущего «Событий», пробуем себя в новом амплуа. Каждому из нас приятно увидеть себя на экране, поэтому мы просим друг друга запечатлеть этот момент на камеры телефонов. Однако мы не только сделали фотографии на память, но и узнали, как появилось телевидение, почему хромакей раньше был синим, как работает камера и снимают программы. Оказалось, что это очень ответственная работа, требующая организованности и точности. Но Валерия Михайловича это уже не пугает – он давно работает на телевидении, и привык к насыщенному графику.

Далее отправляемся в звукозаписывающую студию. С первого взгляда она напоминает норку. Трудно представить, что здесь ежедневно трудятся люди. Однако именно здесь записываются голоса для многих программ на «Самара-ГИС». Одним из секретов хорошей записи является то, что в комнате совсем нет эха. Этот эффект создаётся не только с помощью современной техники. Стены, потолок и двери обиты специальной тканью, которая гасит шумы и защищает от внешних звуков. Трудно узнать свой голос – настолько чисто он звучит!

У монтажёров за окном открывается прекрасный вид на Самару, но им некогда отвлекаться, уткнулись в компьютеры – готовят программу в эфир. Монтаж программы – работа кропотливая, поэтому мы решили не тревожить монтажёров и пойти к операторам.

Здесь тоже ощущается деловая атмосфера постоянной готовности. Её символизируют камеры, заранее уложенные в сумки: оператор должен быть готов в любой момент выехать на место события. Одного оператора мы успели застать за сборами, и он нашёл пару минут, чтобы ответить на наши вопросы и дать пару советов на будущее. «Нужно всегда быть готовым», — сказал он напоследок.

Эта экскурсия заставила каждого из нас задуматься, насколько сложной может быть профессия журналиста. Какую ответственность несёт каждый репортёр перед зрителями, которые с нетерпением ждут их сюжеты. График телевизионщика полон неожиданностей. Но на «Самара-ГИС» нам доказали – их не стоит бояться.