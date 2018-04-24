2017-2018, Школа молодого журналиста

Мы идём на ТВ

Каждый, кто прошёл Школу Молодого Журналиста, помнит, с каким нетерпением ждал этого объявления: мы идём на ТВ! Потому что телевизионная кухня — всегда немного тайна. Проникнуть туда, где делается телевидение, заманчиво. Даже если пока и не мечтаешь о карьере ведущего, репортёра или оператора, а только приглядываешься. В этом году наших школяров как всегда гостеприимно встретил телеканал «Самара-ГИС» - первый в Самаре информационный кабельный телеканал о городе и для города.

По ту сторону экрана

Анна Миненкова Анна Миненкова

Мало кто знает, что на 17 этаже обычного многоквартирного дома на Владимирской находится штаб главного городского телеканала. «Самара ГИС» – телеканал о городе и для города, который существует по соседству с жителями. Когда смотришь передачи «ГИС», не догадываешься, что иногда весь процесс от съёмки до монтажа проходит на территории одного этажа.

Советы от профессионала
Советы от профессионала

Магия зелёного
Первое, что видишь, входя в студию телеканала, – огромный зелёный фон. Он называется хромакеем и помогает менять обстановку студии за секунды. Хромакей может отправить вас на песчаный пляж или обратно в павильон по щелчку компьютера. Наш гид, оператор и режиссёр-постановщик Валерий Михайлович Осипов, продемонстрировал, как это работает. Мы узнали, что все виртуальные студии используют зелёный фон для масочной технологии. Эта технология совмещения двух или больше слоёв видео в одном кадре позволяет экономить на создании декораций и «путешествовать» во времени и пространстве. Фишка в зелёном цвете. Он — антипод красного, который является основным цветом человеческого лица. Масочная технология применялась ещё в 50-х годах прошлого века на американском телевидении, но для фона использовался синий цвет. Лицо на нём выглядело хорошо только при нормальном освещении. Зелёный хромакей обеспечивает здоровый цвет кожи и более чёткую картинку.

Рабочие будни
В студии нам дали возможность посидеть перед камерой, почувствовать себя настоящими ведущими новостей и увидеть, как это смотрится на экране телевизора. Каждый из школяров побывал «в кадре». Мы прибыли на студию за час до съёмки программы, и ведущих ещё гримировали. Увидеть весь коллектив в автономной работе было большой удачей.

В роли ведущего
В роли ведущего

В условиях ограниченного пространства каждый «цех» располагается в маленькой комнате. Мы осмотрели рабочее место монтажёра, увидели, как озвучивают программу и где находятся операторы с технической группой. Мы почувствовали рабочую атмосферу телекомпании, но не увидели суеты. Видно, что все эти люди – слаженный механизм. А иначе не было бы возможно ежедневное 24-часовое вещание в кабельных сетях плюс он-лайн вещание на www.samaragis.ru и в мобильных приложениях.

Не уверен, не снимай
Одно из требований к журналисту на «ГИС» – самостоятельный поиск сюжетов для программы. Сейчас в штабе 15 «пехотинцев», которые собирают материал. Первое правило хорошего материала – это направленность на определённого зрителя. Надо спросить себя, насколько сюжет актуален, кому он будет интересен. Лично тебе он интересен? Уверен, вот тогда снимай!

Валерий Михайлович рассказал о последних разработках в сфере цифровых технологий и тонкостях телепроизводства, поделился собственным опытом и полезными советами. Мы поняли: не важно, какой вуз ты окончишь, образование – это фундамент. Остальное достраивают упорство, талант и любовь к своему делу.

Валерий Осипов ведёт курс операторского мастерства и основ монтажа в Самарском государственном университете на факультете журналистики. Школяры, которые отважатся поступить на эту специальность, ещё не раз встретятся с оператором и режиссёром телекомпании «Самара-ГИС».

Что готовят на телевизионной кухне?

Катя ТишинаЕкатерина Тишина

Каждый день по телевизору люди смотрят новости, из которых узнают о последних событиях в мире или родном городе. Однако то, что остаётся за кадром – загадка для зрителей. Поэтому мы отправились на телеканал «Самара-ГИС», чтобы посмотреть на телевизионную «кухню» изнутри.

Телекомпанию не так-то просто найти. Она располагается на 17 этаже жилого дома. Набираем заветные цифры на домофоне и входим в обыкновенный подъезд. Эта обстановка развеяла мои ожидания, ведь до этого я думала, что городской телеканал – это нечто масштабное. Но всё оказалось другим: небольшое помещение и приятная атмосфера – всё, что нужно для эффективной работы.

На входе нас встречает режиссёр и оператор телеканала Валерий Михайлович Осипов. Он провожает нас в гостевую, а затем в самое интересное место – студию. Пока мы идём, я осматриваю коридор и соседние комнаты. Они маленькие и уютные, так что создаётся ощущение, будто находишься в небольшой квартире, где каждый журналист, как член семьи, занимается своими делами. Корреспонденты, операторы, звукорежиссёры в этой «домашней» обстановке работают за компьютерами, обсуждают рабочие моменты, а в перерывах шутят и пьют кофе.

Раскрываем секреты зелёной комнаты

Входим в светлую комнату с ярко-зелёными стенами. Это тот самый хромакей, на фоне которого снимаются различные передачи. Пока Валерий Михайлович рассказывает нам, как с помощью компьютера и камер превратить эти однотонные стены в студию, мы по очереди сидим в кресле ведущего «Событий», пробуем себя в новом амплуа. Каждому из нас приятно увидеть себя на экране, поэтому мы просим друг друга запечатлеть этот момент на камеры телефонов. Однако мы не только сделали фотографии на память, но и узнали, как появилось телевидение, почему хромакей раньше был синим, как работает камера и снимают программы. Оказалось, что это очень ответственная работа, требующая организованности и точности. Но Валерия Михайловича это уже не пугает – он давно работает на телевидении, и привык к насыщенному графику.

И ты - звезда
И ты — звезда

Далее отправляемся в звукозаписывающую студию. С первого взгляда она напоминает норку. Трудно представить, что здесь ежедневно трудятся люди. Однако именно здесь записываются голоса для многих программ на «Самара-ГИС». Одним из секретов хорошей записи является то, что в комнате совсем нет эха. Этот эффект создаётся не только с помощью современной техники. Стены, потолок и двери обиты специальной тканью, которая гасит шумы и защищает от внешних звуков. Трудно узнать свой голос – настолько чисто он звучит!

Тихо. Идёт запись.
Тихо. Идёт запись.

У монтажёров за окном открывается прекрасный вид на Самару, но им некогда отвлекаться, уткнулись в компьютеры – готовят программу в эфир. Монтаж программы – работа кропотливая, поэтому мы решили не тревожить монтажёров и пойти к операторам.

Здесь тоже ощущается деловая атмосфера постоянной готовности. Её символизируют камеры, заранее уложенные в сумки: оператор должен быть готов в любой момент выехать на место события. Одного оператора мы успели застать за сборами, и он нашёл пару минут, чтобы ответить на наши вопросы и дать пару советов на будущее. «Нужно всегда быть готовым», — сказал он напоследок.

Круто ты попал на ТВ
Круто ты попал на ТВ

Эта экскурсия заставила каждого из нас задуматься, насколько сложной может быть профессия журналиста. Какую ответственность несёт каждый репортёр перед зрителями, которые с нетерпением ждут их сюжеты. График телевизионщика полон неожиданностей. Но на «Самара-ГИС» нам доказали – их не стоит бояться.