Легенда о Валентине Симатовой

Её боятся и уважают. К её мнению прислушиваются коллеги, а меткие фразы до сих пор разлетаются на цитаты. О ней с трепетом и некоторым волнением одинаково говорят и начинающие журналисты и руководители крупных телеканалов. Она написала новую главу в истории самарской прессы, и помогла «родиться» в профессии сотне журналистов нашего региона. Она — самая настоящая легенда. Она — Валентина Николаевна Симатова.

В самарском Доме журналиста в рамках проекта «Легенды самарской журналистики» школьники и студенты смогли познакомиться с замечательным педагогом, человеком эпохой Валентиной Симатовой.

В элегантном платье, с прической и в тонких очках, неизменной улыбкой и тем самым знакомым голосом — Валентина Николаевна встречает школьников и студентов, пришедших в Дом журналиста на творческую встречу с ней. При виде выпускников взгляд её теплеет, а сами бывшие студенты радостно приветствуют знаменитого педагога. Неожиданно приятно видеть её такой: спокойной, простой и открытой, совсем не строгой, по-домашнему родной.



Казалось бы, ещё недавно мы дрожали от страха, отвечая на вопросы по истории отечественной журналистики или теории прессы, до полуночи писали курсовые и дипломные работы, отчитывались по пройденной практике.

А сегодня большинство выпускников Валентины Николаевны — успешные люди, нашедшие себя в профессии, ежедневно отвечающие за свои слова перед зрителями и читателями.

Она смущается внезапному вниманию со стороны пришедших ребят, и кажется, что даже немножко волнуется.

Среди присутствующих — друг и коллега Валентины Николаевны: руководитель медиа-холдинга «Самарские судьбы» — Виталий Аркадьевич Добрусин. Встреча начинается просмотра фильма о главной героине — серия 2011 года проекта «Самарские судьбы».



Виталий Добрусин знаком с Валентиной Симатовой большую часть творческого пути. Он называет её тем, без кого сложно представить профессиональное образование в Самаре: столпом журналистики, невероятным трудоголиком и важной частью сразу нескольких вузов региона. «Я очень сожалею о том, что такой педагог сейчас так мало преподаёт, так мало делится знаниями со студентами. Это катастрофически мало, я прошу общественность обратить внимание на это! Нельзя такому человеку запрещать руководить!».

Валентина Николаевна смущается и тихо отвечает: «Виталий Аркадьевич, ну это ж я сама, по своей воле. Силы на все это нужны. А у меня внук ещё и внучка. Такая крошка, но все понимает!»

В зале то тишина, то смех, то удивлённые возгласы присутствующих. Жизнь Валентины Николаевны Симатовой действительно похожа на невероятный захватывающий роман.

Хотя сюжет, казалось бы, прост и знаком. Девочка из простой семьи добилась невероятного успеха, благодаря своей настойчивости, трудолюбию и, конечно, удивительному таланту. Судьба сводила её с разными людьми. Многие ли журналисты могут похвастаться учебой в самом престижном вузе страны на факультете журналистики под руководством самого Ясена Засурского? Или тесной дружбой с легендой отечественной журналистики, блестящим теоретиком — Галиной Лазутиной? Или тем, что её мечтали заполучить к себе в редакцию ведущие издания страны?

Валентина Симатова круто изменила свою жизнь, перебравшись в Куйбышев, ещё не подозревая, как ей предстоит изменить жизнь тысяче людей, мечтающих о профессии журналиста.

В 1992 году семья Симатовых открывает частный вуз — «Самарский Институт журналистики» и объявляет о первом наборе. Поначалу лекции читала и сама Валентина Николаевна и её супруг, Сергей Александрович, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России.

Потом отделение журналистики открылось в Самарском педагогическом университете, в начале 2000-х кафедра теории и истории журналистики появилась и в Самарском госуниверситете.

Сотни благодарных студентов и выпускников, множество достойных научных работ и заслуженных наград. Успех Валентины Николаевны в сфере образования ни для кого не стал неожиданным.

Невероятный трудоголик, авторитетный руководитель и ответственный педагог – она прежде всего строго спрашивала с себя. И этому же учила студентов: следить за каждым своим словом, проверять факты, постоянно совершенствоваться и развиваться.

Выпускница Симатовой, известный журналист Ирина Тулгаева – вспомнила на встрече о том, как Валентина Николаевна привила ей необходимое качество — «докопаться до истины» любой ценой, отстаивать своё мнение и быть лучшей во всем.

Руководитель пресс-службы областного Союза журналистов, так же выпускница отделения журналистики педагогического университета (ныне СГСПУ), Танзиля Аглиуллина, отметила важную роль Валентины Николаевны в своей жизни. Нисколько не сомневаясь в студентке, Симатова, не задумываясь, порекомендовала ее на должность в пресс-службу Союза, не забыв добавить — «это одна из лучших моих выпускниц».

Известный самарский блоггер Алексей Сиверкин поделился своими воспоминаниями студенческой жизни с таким наставником: «Строгий, но очень справедливый педагог с отличным чувством юмора и переживающий за своих студентов и выпускников. Если бы не она, из нас вряд ли бы вышел толк. Спасибо Вам, Валентина Николаевна!».

Редактор телеканала «Самара-ГИС», выпускница Симатовой, Юлия Черняева, выразила надежду на то, что такие встречи станут доброй традицией для всех «симатовцев»: «Стильная и смелая, всегда с иголочки, на каблуках, и эти броши волшебные. Она производила впечатление настоящей «железной леди». Мы её сначала боялись, а потом полюбили».



И действительно, Симатову сложно не любить. И у каждого из нас — своя к ней любовь. Кто-то её любит за ответственность и неравнодушие. Кто-то — за безукоризненный стиль и самодисциплину. Но все мы любим её за то, что она неравнодушна к нам. Она переживает. Она следит за успехами. Она всегда найдёт слова поддержки и сочувствия. Она есть у нас. И нам невероятно повезло.



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Проект Союза журналистов «Легенды самарской журналистики» — уникальный и удивительный. В стенах легендарного самарского здания, памятника архитектуры эпохи модерна — Доме-усадьбе Зеленко, школьники и студенты узнают о выдающихся личностях нашего региона, оставивших свой след в журналистике и литературе. Проект посвящён 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России

