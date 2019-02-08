Сразимся в турнире!

24 февраля в рамках Фестиваля интеллектуальных игр – «ПоПУЛЯрные технологии» состоится шахматный турнир для представителей СМИ и блогосферы.

Организаторами данного турнира выступают Самарская областная организация Союза журналистов России и региональная общественная организация Федерация шахмат Самарской области.

Соревнования пройдут в ресторане «Максимилианс» (Московское шоссе, д.4, стр. 15). Начало в 13.00.

Приглашаем представителей СМИ

и блогосферы принять участие в турнире!

Для этого необходимо прислать заявку на электронный адрес: spress@samtelecom.ru

до 20.02.2019г. включительно

с пометкой в теме «Шахматный турнир»

Справка о фестивале

«Фестиваль интеллектуальных игр «ПоПУЛЯрные технологии» – 2019» ориентирован на разумное, размышляющее, анализирующее сообщество и носит социально-ориентированный характер. Фестиваль внесен в календарь годовых турниров и является рейтинговым и самым масштабным в стране. Основная его задача – работа с детьми, молодежью, популяризация живого увлекательного общения в игре среди населения. В 2019 году фестиваль отмечает юбилей – 15-летие.

Тел. для справок:

332-68-39

Абкина Елена