ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ

В смышляевскую газету «Мой поселок» требуется корреспондент.
Заработная плата: 20 000 руб.
Условия работы: график — свободный, официальное трудоустройство.
Обязанности: поиск тем и героев для публикации, подготовка и написание материалов в газету (зарисовка, очерк о заслуженном человеке, интервью с руководителем муниципального учреждения, школы, больницы, репортаж с мероприятия).
Требования: филологическое или журналистское образование, грамотная речь, ответственность, оперативность,публикации приветствуются.
Резюме направлять на электронную почту: litfond63@yandex.ru
Контактное лицо: Валерий Хомутов, главный редактор газеты «Мой поселок», тел. 275-52-21, 8-927-008-43-55