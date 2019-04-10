В Доме журналиста открылась выставка, посвященная памяти Анатолия Песигина.

Анатолий Георгиевич Песигин (годы жизни — 1937-2004) — самарский художник, писатель, поэт, а также педагог и член Союза журналистов (1992 года). Он стал одним из основателей художественной школы в городе Куйбышеве, а родные и друзья вспоминают его как исключительно яркую творческую личность.

На выставке “По следам эпохи романтики” представлены работы, написанные в разные периоды жизни художника, исполненные в разных техниках и отражающие разные темы. Их объединяет одно — личность автора, чье видение мира со временем менялось и находило свое отражение в творчестве. Познакомившись с экспозицией, мы можем проследить путь художника — от студента до члена Союза журналистов России. Здесь и натюрморт, выполненный на первом курсе Пензенского художественного училища и более поздние работы.



Организовали выставку родные худодника. На открытие пришли бывшие ученики, коллеги, почитатели творчества Песигина.

— Это уже не первая выставка, которую мы проводим, — Вспоминает Елена Малыгина, дочь художника. — Но каждый раз мы как будто открываем новые страницы: новый зал, новая экспозиция, новая история. Название сложилось, когда мы просматривали его работы и перечитывали стихотворения. Все, кто знал отца, помнят, что от него постоянно исходил разговор о прекрасном. О том прекрасном, которым необходимо делиться. Мы решили, что это именно то, чего не хватает в современной жизни.

По словам дочери, Анатолий Георгиевич постоянно был в поиске. Поиск идеала сочетался с потребностью делиться красивым, получать поддержку в виде восторга и влюбленности в глазах зрителя.



Анатолий Песигин был не только талантливым художником, он также был мужем, отцом, дядей, другом, учителем. Каждый из гостей представлял его в памяти по-своему и каждый поделился своим видением. Супруга художника Людмила Песигина рассказала о самоотдаче и трудолюбии мужа, зачитала выдержки из его дневниковых записей.

– Толя не страдал от скромности. — Признается она, — Он считал, что чем больше будет в Самаре квартир, где на стенах висят его работы, тем больше шансов, что ему уготовано бессмертие. Он знал себе цену, знал, к чему идет. Еще в училище он писал: “Да, я сейчас работаю хорошо, и меня все хвалят, но в 22 Серов уже написал девочку с персиками, а мне уже 20…».

Среди посетителей выставки была и Мария Ступникова, журналист «Волжской коммуны». Она рассказала о том времени, когда они работали вместе с Песигиным в издательстве:

– Вся наша жизнь тех лет — это как раз эпоха романтики. Было удивительное время. Мои друзья работали в маленьком узеньком помещении. Если Толя не рисовал, то они сидели в кабинете Жени Жоголева (Евгений Николаевич Жоголев — редактор отдела культуры в Волжской Коммуне). Там был центр культурной жизни Самары, где можно было встретить всех: писателей или художников. Полагаю, что картинки Толины разошлись по Самаре, потому что они были во всех наших кабинетах (а тогда «Коммуна» занимала два этажа), и их потихоньку растаскивали. Я уверена, что практически у всех «коммунаров» (работников «Волжской Коммуны») в квартирах есть его работы.



Вместе с Анатолием Песигиным в «Волжской Коммуне» работала и Валентина Жоголева, которая в то время трудилась в должности редактора отдела писем и социальных проблем. О работе с Песигиным у нее только самые теплые воспоминания:

– Он делал для газеты рисунки, занимался обработкой фотографий для печати с помощью ретуши. Анатолий очень много работал, он был талантлив и трудолюбив. Возможно, это место было ниже его уровня, но он к нему относился очень серьезно. У него никогда не было комплексов вроде “меня не поняли” или “меня недооценили”. Есть дело, и он его выполнял с полной отдачей.



Работы Анатолия Песигина отражают настроение своего времени — строительство коммунизма, веру в будущее, а позднее — поиск новых идей. Академическая школа приучила к ежедневному труду и точному рисунку. Портрет ретушью рождался из-под руки художника буквально на глазах и вызывал всеобщее восхищение.

Таким был Анатолий Песигин. Выставка «По следам эпохи романтики” – это память о нем, которая живет среди родных и учеников.

Выставка «По следам эпохи» будет работать до 25 апреля.

Вход свободный.

Автор текста — Мария Гуркина