Инфорум «Региональные СМИ: взгляд в будущее». Приглашаем!

Уважаемые коллеги!

16 мая 2019 года в г. Тольятти пройдет Инфорум «Региональные СМИ: взгляд в будущее», посвященный 100-летнему юбилею Самарской областной организации Союза журналистов России.

Место проведения — технопарк «Жигулевская долина» (г.о. Тольятти, Южное шоссе, д. 165).

Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России и департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Соорганизаторы — ООО «ЛАДА-МЕДИА» (г. Тольятти) и ГТРК «Самара».

Участниками «Инфорума» станут журналисты и руководители областных средств массовой информации, студенты, блогеры, бизнесмены, эксперты федеральных СМИ. Также в работе форума планируется участие губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Буренкова. Одним из экспертов станет политический обозреватель телеканала «Russia Today» Александр Гурнов.

В рамках медиафорума «Региональный СМИ: взгляд в будущее» планируется работа интерактивных площадок и творческих лабораторий, приглашенные эксперты проведут мастер-классы и круглые столы. Для участников и гостей форума будет организована выставка об истории развития СМИ Самарской области, а также экскурсия в уникальный детский технопарк «Кванториум Тольятти».

О программе мероприятия будет сообщено дополнительно.

Приглашаем вас принять участие в «Инфоруме»!

Для участия необходимо заполнить заявку не позднее 7.05.2019г. Направить по электронной почте spress@samtelecom.ru, в теме указать — «Инфорум».

Телефоны контакта: (846) 332-68-39; (846) 333-65-48.

Форма заявки:

Сведения об участнике:

Ф.И.О. (полностью)__________________________________

СМИ ______________________________________________

Должность _________________________________________

Тел. моб. __________________________________________

E-mail _____________________________________________