Леонид Левин прокомментировал ситуацию с Иваном Голуновым

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин прокомментировал ход разбирательства в отношении журналиста Ивана Голунова, — сообщает пресс-служба Комитета.

«Дело журналиста Ивана Голунова требует пристального внимания, поскольку широкие круги медиа-сообщества уже выступили в поддержку его невиновности. Освещение сложившейся ситуации со стороны МВД, особенно публикация ведомством сомнительных фотографий стало решающим фактором того, что происходящие было воспринято гражданским обществом как попытка подавления свободы слова и свободы распространения информации.

В этой связи компетентным органам следует обратить внимание на тщательное соблюдение установленных процедур, обеспечить беспрепятственный допуск СМИ ко всем стадиям рассмотрения дела. Избранная судом мера пресечения — домашний арест является залогом того, что дальнейшее разбирательство будет осуществляться предельно прозрачно для общественного контроля соблюдения законности.

Легальность действий правоохранительных органов должна быть понятна обществу, а проводимые мероприятия доступны для адвокатского сопровождения.»

Источник: СЖР