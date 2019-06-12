Председатель СЖР обратился к коллегам с призывом к единению и взаимопониманию

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к коллегам с призывом к единению и взаимопониманию.

Уважаемые коллеги!

Сегодня мне хотелось бы обратиться к вам со словами благодарности за проявленную журналистскую солидарность, в результате которой всем вместе удалось защитить от несправедливого уголовного преследования нашего коллегу Ивана Голунова.

Несколько часов назад, незадолго до того, как стало известно о снятии с Ивана обвинений, я опубликовал своё заявление в поддержку идеи митинга 16 июня за свободу слова и соблюдение законности в России.

И сейчас, после освобождения Ивана, проведение такого митинга приобретает ещё большую актуальность. Хотелось бы надеяться, что многие представители журналистского сообщества, какую бы политическую позицию они ни занимали, готовы продемонстрировать приверженность происходящим сегодня в обществе процессам.

По моему глубокому убеждению, когда речь идёт о защите свободы слова и защите прав на свободу информации, нельзя делить журналистов на «хороших» и «плохих», на тех, кто работает в государственных или частных СМИ; тем более, все мы знаем немало примеров, когда сегодня журналист трудится в независимом СМИ, а завтра переходит на государственный телеканал. Как, впрочем, и наоборот.

Союз журналистов России отстаивает и защищает сам принцип свободы слова и свободы распространения информации вне зависимости от взглядов коллег.

Мы в полной мере осознаём важность поддержки институтов гражданского общества и роли 4-й власти в становлении правильных основ российской государственности.

Союз журналистов России — общественная организация со 100-летней историей, одна из главных задач которой — объединить журналистов с разными взглядами на основе общих ценностей — отстаивании свободы слова и права журналистов доносить до общества свою позицию. Кроме того, к позиции СЖР прислушиваются власти всех уровней. Мы в равной степени стараемся учитывать предложения коллег из любых СМИ, государственных или независимых, и основное для нас — чтобы эти предложения носили конструктивный характер.

Мы и дальше будем использовать авторитет Союза журналистов России на всех уровнях — от взаимодействия с законодательной и исполнительной властью до сотрудничества с коллегами как в стране, так и за рубежом. И не ради пресловутого «перетягивания каната» и зарабатывания неких «очков престижа», а для отстаивания базовых основ журналистики.

Возвращаясь к снятию с Ивана Голунова голословных обвинений, хотелось бы подчеркнуть, что этот прецедент говорит о желании всех здоровых сил общества и впредь осуществлять публичный контроль за любым расследованием, если таковое будет осуществляться в отношении того или иного журналиста. Иными словами, такое расследование должно быть абсолютно законным и безупречным.

В этой связи, Союз журналистов России напоминает коллегам о ещё многих журналистах, в отношении которых были выдвинуты несправедливые и неправомерные, с нашей точки зрения, обвинения и которые находятся в местах лишения свободы. Достаточно вспомнить Кирилла Вышинского, Андрея Евгеньева, Игоря Рудникова и многих других.

Освобождение Ивана Голунова — лишь первый реальный шаг к солидарности всех журналистов и участников гражданского общества, которая набирает всё большую силу в нашей стране.

В настоящее время мы ждём от МВД информации о результатах расследования в отношении недобросовестных сотрудников полиции.

Поздравляем Ивана с выходом на свободу! Это серьёзный результат для всех, кто его поддерживал и верил в то, что справедливость восторжествует.