Объявлен конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019»

В Доме журналиста 11 июля состоялась пресс-конференция с представителями Самарской региональной культурно-просветительной общественной организации «Ассамблея народов Самарской области» (АНСО). Пресс-конференция была посвящена проектам казачьих организаций губернии, в частности, конкурсу журналистских работ «Казачество Самарской области 2019».

На пресс-конференции выступили председатель Совета Ассамблеи, атаман Самарского казачьего землячества, казачий полковник Юрий Еругин, член Совета АНСО Олег Дюгаев и заместитель Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества (ВВКО), войсковой старшина, председатель конкурсной комиссии Геннадий Пецин. Спикеры говорили о работе казачьих организаций Поволжья, в частности о проектах АНСО.

Для наглядности были продемонстрированы видеосюжет «Слава Богу, что мы – казаки!» (ТРК «Губерния») и презентация «Волжскому казачеству посвящается…» о быте и традициях казачьего сословия. Журналисты узнали, что в Самарской области регулярно проводятся такие масштабные мероприятиях как фестиваль «Самарская Лука — центр притяжения казачества», фестиваль казачьей культуры «Славьтесь, братцы казаки!», праздник «Казачья застава», всероссийский чемпионат по рубке шашкой и др. Даже была организована экспедиция по следам Ермака.

Участники пресс-конференции отметили, что тема казачества вызывает живой интерес, однако слабо освещается в СМИ. Для более глубокого знакомства с культурой волжских казаков и популяризации их деятельности проводится Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019».

Реализация проекта стала возможной благодаря победе в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2019 г.

Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019» пройдет с 1 июля по 31 октября 2019 года. К участию в нем приглашаются журналисты, работники СМИ и блогеры, чьи материалы были или будут опубликованы (напечатаны, вышли в теле- и радиоэфир и были размещены в сети Интернет) в период с 1 января по 31 октября 2019 года.

По итогам конкурса будут выбраны победители по восьми номинациям:

– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных иностранных и федеральных средствах массовой информации;

– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных региональных средствах массовой информации;

– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации городских округов;

– лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации сельских муниципальных районов;

– лучший публикация (сюжет, передача) о казачестве Самарской области в телевизионных передачах;

– лучшая публикация (передача) о казачестве Самарской области в радиопередачах;

– лучшая публикация о казачестве Самарской области на Интернет порталах и сайтах;

– лучшая публикация о казачестве Самарской области в Интернете в социальных сетях, блогах и живых журналах.

Конкурсная комиссия оценит работы на соответствие тематике с учетом следующих критериев: формирование положительного имиджа казачества, информационное содействие развитию социального служения казачества, профессионализм подачи материала. Авторы трёх лучших работ в каждой из номинаций будут награждены дипломами СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области» и ценными призами.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и саму работу на бумажных носителях по адресу: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 38, СРКПОО «Ассамблея народов Самарской области», либо в электронном виде по адресу: yerugin@yandex.ru с пометкой «На конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2019». Работы принимаются до 10 ноября 2019 года включительно.

Подробная информация об условиях участия, а также форма заявки участника доступны по ссылке.

К СВЕДЕНИЮ:

Ассамблея народов Самарской области и Самарское казачье землячество ежегодно проводят мероприятия, нацеленные на сохранение и развитие казачьей культуры. С июля по сентябрь в самарском регионе состоятся: Всероссийский чемпионат по рубке шашкой, фестиваль «Славьтесь, братцы казаки!» (в селе Борское), праздник станицы Красноглинской г.о. Самара «Казачья застава». 1 сентября начнется новый учебный год в Самарском казачьем кадетском корпусе и казачьих кадетских классах.

Будет отмечена и траурная дата – 100-летие геноцида российского казачества.

Приглашаем журналистов, блогеров и работников СМИ принять участие в конкурсе!