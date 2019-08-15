В Самарской области появился новый портал для некоммерческих организаций

На прошедшей 15 августа в Доме журналиста пресс-конференции была представлена платформа для сотрудников НКО и СМИ. Создатели сайта — Ресурсный центр гражданской активности некомерческих общественных организаций Самарской области.

Интернет-платформа «Карта жизни НКО Самарской области» была представлена как инновационный проект для региона. Её создание стало возможным благодаря победе в 2019 году Ресурсного центра гражданской активности НКО Самарской области на конкурсе президентских грантов .

По мнению авторов проекта, площадка позволит повысить уровень доверия граждан к деятельности различных некоммерческих организаций. С 1 июля сайт работал в тестовом режиме, за этот период на нем зарегистрировалось около 30 региональных некоммерческих организаций. С 15 августа платформа официально введена в эксплуатацию.