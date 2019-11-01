Объявят имена победителей конкурса им. Эдуарда Кондратова

8 ноября в 16:00 в Самарской Публичной Библиотеке пройдет церемония награждения победителей VII Творческого конкурса в области журналистики и литературы имени Эдуарда Кондратова.

Конкурс учрежден Самарской областной организацией Союз журналистов России и Администрацией г.о. Самара в память о легендарном журналисте, писателе, сценаристе, Почетном гражданине города Самара Эдуарде Михайловиче Кондратове.

Конкурс направлен на повышение престижа творческих профессий, а его главной целью является выявление наиболее талантливых авторов, которые рассказывают о нашем родном городе.

По итогам конкурса присуждаются две премии: одна в области журналистики и одна в области литературы.

Участники церемонии: самарские журналисты, писатели, представители городской интеллигенции и студенчества.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии!

8 ноября, 16:00, Самарская Публичная Библиотека (ул. Куйбышева, 95, 2 этаж)