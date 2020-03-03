Центральному Дому журналиста — 100!

3 марта — вековой юбилей Центрального Дома журналиста в Москве.

В прошлом здание Домжура – усадьба Гагариных, затем Головкиных, после них Прибыловых-Макеевых. Здесь на балу танцевал Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Гончаровой на следующий день после своей свадьбы. Легенда гласит, что в Мраморном зале более ста лет сохраняли его автограф, сделанный на большом зеркале.

После революции тут разместился Дом печати. Прежняя история страны и дворянского гнезда была стёрта – в том числе и следы присутствия великого поэта.

У колыбели Дома печати стояли Луначарский, именно по его распоряжению особняк был отдан журналистам, и Маяковский, с первого дня и до конца жизни остававшийся членом Правления Дома.

Здесь выступали Блок, Есенин, Маяковский, Луначарский, Брюсов, Мариенгоф, Мейерхольд и многие другие.

Сегодня культурную и общественную жизнь Москвы невозможно представить без Домжура.

Здесь ежедневно проводятся пресс-конференции, устраиваются международные круглые столы, диспуты, творческие встречи, семинары, художественные выставки. Сохраняя традиции, Домжур проводит фестивали, презентации новых книг, творческие вечера писателей, журналистов, концерты классической и джазовой музыки.

В год столетия Союза журналистов мэрия Москвы выделила деньги на ремонт Домжура, все работы были поручены московским уполномоченным структурам.

Домжуром займется опытная команда реставраторов. Он останется уникальным историческим объектом в центре Москвы и станет мощнейшим мультимедийным комплексом, где будут проходить пресс-конференции, встречи, концерты, творческие вечера.

Источник: сайт СЖР