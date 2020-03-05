Аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 75-летию Победы

Оргкомитет начинает приём заявок на участие в освещении мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Аккредитация журналистов проводится на сайте www.may9.ru

Оргкомитет рекомендует всем журналистам, прибывающим в Москву для освещения 75-й годовщины Победы, получить аккредитацию. Представители СМИ, которые желают принять участие в освещении мероприятий с участием Президента Российской Федерации и глав иностранных делегаций, должны получить аккредитацию в обязательном порядке.

Представителям иностранных медиа, планирующим визит в Россию для освещения праздничных мероприятий, будет оказана визовая поддержка. Для этого надо заполнить соответствующую графу в аккредитационной форме.

Для получения аккредитационного бейджа необходимо заполнить регистрационную форму (may9.ru/accreditation).

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов.

Дата окончания аккредитации – 17.00 (мск) 31 марта 2020 года.

Организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.

После прохождения онлайн-аккредитации журналисты смогут получить аккредитационные бейджи в аккредитационном центре (ул. Моховая, д. 7), который будет функционировать в период с 5 по 10 мая 2020 года.

Список аккредитованных журналистов, а также информация о порядке получения бейджей и графике работы аккредитационного центра будут опубликованы после 27 апреля 2020 года на сайте www.may9.ru

Телефоны: +7–495–606–53–97; +7–495–606–40–27;

+7–495–606–55–27; +7–495–606–50–17.

E-mail: accredit@may9.ru

Источник: СЖР, Администрация Президента России