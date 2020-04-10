Тридцать лет первому телевидению Тольятти

Сегодня, 10 апреля, ООО «ЛАДА-МЕДИА» отмечает свое 30-летие. Днём рождением компании принято считать начало вещания телеканала ВАЗ ТВ – первого телевидения Тольятти.

Как всё начиналось?

Телесеть ВАЗ ТВ начинала свою работу в 1990 году с услуг кабельного телевидения. Центр кабельного телевидения Волжского автозавода стал первым в стране по масштабам и техническому развитию. С момента своего рождения телевидение ОАО «АВТОВАЗ» играл заметную роль в общественной и политической жизни г.Тольятти, создавая благоприятную внутреннюю информационную среду для работников завода и членов их семей, оперативно и объективно транслируя новости с производства и из жизни города. Согласно статистическим данным, каждый третий тольяттинец о состоянии дел на автозаводе узнавал из передач ВАЗ ТВ.

По мере своего развития телеканал постоянно расширял свои творческие и технические возможности. В 1996 году была создана гибридная (оптико-коаксиальная) единая сеть объемом в 140 тысяч абонентов, ее зрительская аудитория постоянно росла. В 2004 году абоненты кабельных сетей АВТОВАЗа имели в своем распоряжении более 40 телевизионных каналов, на очередь встал скоростной доступ в Интернет.

В 1999 году телесеть ВАЗ-ТВ послужила платформой создания компании телерадиовещания и печати ОАО «АВТОВАЗ», объединившей также газету «Волжский автостроитель» и радиостанцию «Новый век».

Шагаем дальше

В 2011 году на базе Компании телерадиовещания и печати создано дочернее предприятие АВТОВАЗа — ООО «ЛАДА-МЕДИА», началось вещание цифрового телевидения в кабельных сетях «ЛАДА-МЕДИА», был запущен сайт vaztv.ru. В последующие годы компания активно закупала новое, современное оборудование, расширяла свои технические возможности.

В 2017 году компания «ЛАДА-МЕДИА» стала учредителем телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24» — единственного городского круглосуточного телеканала, а еще через год был проведен ребрендинг корпоративного телевидения АВТОВАЗа. Проект получил новое название – «LADA ТВ».

Сегодня ООО «ЛАДА-МЕДИА» — телекоммуникационный холдинг Тольятти, крупнейший кабельный оператор Поволжья, учредитель телеканалов ВАЗ ТВ и «ТОЛЬЯТТИ 24».

Технический охват аудитории его телеканалов — более 1 миллиона человек (Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район Самарской области).

По материалам:

http://vaztv.ru/history/

https://www.lada.ru/press-releases/16529.html

https://vk.com/ladamedia_tlt