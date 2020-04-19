Минкомсвязь предложила Правительству включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил председателю Правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой внести СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Об этом сообщили несколько федеральных изданий со ссылкой на твит главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«М.Шадаев обратился к М.Мишустину о включении медиа в число наиболее пострадавших отраслей», – написал Хинштейн в пятницу в твиттере.

В письме Минкомсвязи, также опубликованном Хинштейном, Шадаев отмечает, что СМИ продолжают бесперебойную работу, но страдают от экономических потерь: «Финансовая основа медиаиндустрии – доходы от рекламы, значительную часть которых составляли доходы от рекламы отраслей, вошедших в список наиболее пострадавших <…> В связи с этим СМИ <…> теряют доходы и многие редакции вынуждены будут в ближайшие недели принимать болезненные решения о сокращении своей деятельности, а некоторые – и о прекращении, поскольку не могут рассчитывать на те меры поддержки, которые уже предусмотрены для наиболее пострадавших отраслей».

По версии Минкомсвязи, льготная ставка страховых взносов, отсрочка налоговых и иных обязательных платежей, мораторий на проведение разного рода проверок, кредитные каникулы и другие меры поддержки позволят прекратить массовое банкротство предприятий медиаиндустрии, в том числе в региональных СМИ

Перечень отраслей экономики, которые правительство считает сильнее всего пострадавшими от распространения коронавируса COVID-19, был утвержден 6 апреля. В список вошло девять сфер, в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) также обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. АНРИ также организовал опрос среди российский редакций и выяснил, многие издатели уже столкнулись с сокращением тиража, падением розницы и сокращением доходов от рекламы.

Источники:

https://anri.org.ru/2020/04/18/minkomsvjaz-predlozhila-pravitelstvu-vkljuchit-smi-v-chislo-naibolee-postradavshih-otraslej/?fbclid=IwAR2anU-zQmT816C4znL-Mmqb7oPQaDDLSFu3hsgdEQg1X30pPE8_k0EKLb4

https://ruj.ru/news/monitoring-media/minkomsvyaz-predlozhila-pravitelstvu-vklyuchit-smi-v-chislo-naibolee-postradavshikh-otraslei-11769