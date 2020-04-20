Журналистика на карантине: памятка по выживанию

Как не впасть в депрессию из-за ситуации в мире, чему можно научиться у коллег и как заработать, привлекая инвестиции? Об этом — в свежем дайджесте журнала «Журналист».

Как жить на изоляции и не впасть в депрессию

Стресс и депрессия в период эпидемии представляют не меньшую опасность, чем хронические заболевания и слабый иммунитет организма. Рассказываем, как освещать трагические события и не пострадать от пост-травматического расстройства, как создать благоприятный психологический климат в редакционном коллективе и что поможет не сойти с ума в изоляции.

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Три приема привлечения инвестиций американского издания Axios

В то время как одни СМИ переживают из-за недостатка финансирования, американское издание Axios в третий раз за свое недолгое существование привлекает инвестиции. Рассказываем, как ему это удается.

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Журналисты и пресс-службы: опыт Россотрудничества

Екатерина Шавыкина, начальник отдела современных коммуникаций и СМИ Россотрудничества, — об особенностях взаимодействия агентства с журналистами: «Самое главное — личные отношения. Важно понимать и уважать работу журналистов, предоставлять им качественную, максимально готовую к использованию информацию. Да, это большая работа, но, если тебе нравится твоя собственная профессия пиарщика, это еще и удовольствие».

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Новости на карантин не уходят!

Районная газета «Борьба» из Волгоградской области организовала акцию «Новости на карантин не уходят!. В сторис сотрудники редакции рассказали и показали один день из жизни издания во время карантина. О том, как была организована акция и какие отклики она получила — главный редактор газеты Елена Ломакина.

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О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии: Нидерланды

Почему летучие мыши совсем не при чем, как сподвигнуть крупного фармацевтического производителя раскрыть рецепт разработки тестов, как голландские журналисты черпают из текущих коронановостей насущные темы и добывают поворотные для коронастратегии данные — в тексте Елены Богдан, нашего корреспондента в Нидерландах.

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О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии: Германия

Немецкие СМИ во время пандемии делают акцент на подавлении паники и стараются повлиять на сознательность граждан. Продолжаем исследовать работу зарубежных медиа во время пандемии. На очереди — Германия.

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Почему журналисты не боятся коронавируса

Как пандемия изменит журналистику, обязательно ли заканчивать журфак, чтобы стать хорошим журналистом, и как трансформировалась работа телевизионного журналиста во время карантина, рассказала главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова.

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Источник: журнал «Журналист»