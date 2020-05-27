Определен новый состав Общественной коллегии по жалобам на прессу

26 мая в ходе онлайн-конференции, посвященной работе российского органа медийного саморегулирования, был объявлен новый состав Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Общественная коллегия по жалобам на прессу — это внекорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики.

Коллегия состоит из двух палат — Палаты медиааудитории и Палаты медиасообщества, в каждой из которых по 25 человек. Заявки в палату медиасообщества оформляют редакции СМИ, медийные организации, факультеты журналистики, а также ассоциации в сфере СМИ. Заявки в палату медиааудитории оформляют действующие вне сферы массовой информации некоммерческие организации, политические партии, профсоюзы и др. Палата медиасообщества Засурский Иван Иванович

Федотов Михаил Александрович

Лошак Виктор Григорьевич

Абов Евгений Владимирович

Познер Владимир Владимирович

Никитинский Леонид Васильевич

Качкаева Анна Григорьевна

Петровская Ирина Евгеньевна

Асламазян Мария Альбертовна

Сванидзе Николай Карлович

Гусев Павел Николаевич

Кравцова Ольга Александровна

Меркачёва Ева Михайловна

Ажгихина Надежда Ильинична

Кожеуров Ярослав Сергеевич

Сагалаев Эдуард Михайлович

Симоньян Маргарита Симоновна

Дубинская Софья Борисовна

Пургин Юрий Петрович

Юкечев Виктор Павлович

Жвирблис Андрей Вячеславович

Новиков Руслан Юрьевич

Загитова Юлия Робертовна

Кузичев Анатолий Александрович

Левиева Этери Михайловна Палата медиааудитории Резник Генри Маркович

Казаков Юрий Венедиктович

Орешкин Дмитрий Борисович

Симонов Алексей Кириллович

Ениколопов Сергей Николаевич

Амбиндер Лев Сергеевич

Андреева Татьяна Константиновна

Арапова Галина Юрьевна

Гонтмахер Евгений Шлёмович

Лукин Владимир Петрович

Асмолов Александр Григорьевич

Монахов Виктор Николаевич

Шаблинский Илья Георгиевич

Верховский Александр Маркович

Томчин Григорий Алексеевич

Киркора Ирина Владимировна

Макаров Александр Аркадьевич (протоиерей о. Александр)

Зиятдинов Вадим Рафикович

Клювгант Вадим Владимирович

Ривина Анна Валерьевна

Соболева Анита Карловна

Автономов Алексей Станиславович

Кирьянов Артем Юрьевич

Ряховский Владимир Васильевич

Нетупский Павел Иосифович

По материалам: Общественная коллегия по жалобам на прессу