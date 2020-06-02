Ирина Шевченко возглавила «Вестник»

В Новокуйбышевске главным редактором городской газеты «Вестник» назначена Ирина Николаевна Шевченко.

При этом Ирина Шевченко сохранила за собой должность главного редактора и директора еженедельника «Наше время». Её фамилия значится в выходных данных обеих газет. В истории городских печатных СМИ это первый случай, когда один человек является главным редактором сразу двух крупных изданий.

Напомним, что учредителями газеты «Вестник» являются администрация г.о. Новокуйбышевск и МАУ «Редакция газеты «Вестник». Газета издается с 1952 года.

Ранее должность главного редактора «Вестника» с 2018 г. по совместительству занимал Александр Смирнов, директор Новокуйбышевского ТВ.

На фото : Ирина Николаевна Шевченко — член Самарского областного отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Вестник», директор и главный редактор еженедельника «Наше время».

Источник: https://vk.com/gorod_nsk2000?z=photo-18452833_457252741%2Falbum-18452833_00%2Frev