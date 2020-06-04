О чем пишет в июне «Свежая газета. Культура»?

Вышел в свет июньский номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 11 от 4.06.2020 г.).

Вот мы и вернулись – будем надеяться – к привычному формату: выход номеров через две недели.

Этот номер – предпраздничный (по сути, каждый номер можно позиционировать как предпраздничный, а во время, когда яркие впечатления от новейших событий уступают ярким же воспоминаниям от уже пережитого когда-то, – тем более). На этот раз грядет Пушкинский день России, и естественно «передовая» отдана эссе доктора филологических наук Геннадия КАРПЕНКО «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященная памяти поэта. Уверен, что многие помнят его искрометного «Пушкина на любой вкус», опубликованного в «Свежей» к 219-му дню рождения поэта.

В этом же номере «Лекторий» кандидата искусствоведения Натальи ЭСКИНОЙ «Несвоевременный гусь», в котором ироничная и еще более самоироничная Наталья Анатольевна анализирует поведение «лапчатого», воспетого «нашим всем» в строках:

На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод…



***

Еще один календарный праздник, мимо которого, «Свежая» пройти не могла, – День защиты детей. Как пишет доктор филологических наук Михаил ПЕРЕПЕЛКИН, предваряя «Нелюбовный треугольник» – очередной урок на «Факультете ненужных вещей»: «День защиты детей – это про что? Кто и от кого их, собственно, защищает? И кто на них в таком случае нападает, с какой целью?»

«Свежая» традиционно празднует не по трафарету. Вот Любовь ЧЕРНЯЕВА, старший научный сотрудник отдела развития Тольяттинского краеведческого музея, а по совместительству – клинический психолог, член Ассоциации психотерапевтов и психологов, буквально кается в статье «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», представляя новую музейную экспозицию «Детство «Ставрополя/Тольятти».

А куда заведут ассоциации и метафоры с гиперболами неподражаемую Зою КОБОЗЕВУ (доктора исторических наук – не забывайте!) предсказать в принципе невозможно. В этот раз рассуждения о детях привели ее к эссе «Люблю, целую, Гога!».

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Ну и, конечно, мы не можем забыть о масштабном… флешмобе вокруг пандемии. Тем более, когда собеседник Елены ШИШКИНОЙ – доктор психологических наук Константин ЛИСЕЦКИЙ. Вторая часть беседы (первая была опубликована в начале мая) – «Новая каста»: «При отсутствии новой стратегии глобальной адаптации и осмысленности происходящего, пророчества и указания размножаются как грибы. В результате на планете миллиарды растерявшихся, не имеющих обоснованного оптимизма, в отношении своего будущего. Сходство в одном – в скептицизме».

«Снимите с вируса корону» – советует кандидат филологических наук Татьяна РОМАНОВА в колонке «О языке». Новый этап развития событий предсказывает в рассказе «Самоинтеграция» Алла ВОЛЫНКИНА.

И два отчета «с места событий»: «Что год текущий нам готовит?» – о видеомосте «Дмитрий Азаров – Ольга Любимова»; и «Как жить будем?» – о совещании в Комитете Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященном обсуждению мер поддержки медиаотрасли, пострадавшей в эпоху самоизоляции.

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Но центральные полосы газеты отданы всё же искусству.

На «Музыкальной площади» кандидат искусствоведения Ольга КРИШТАЛЮК размышляет о красоте «немассовой» музыки (La Vita Nuova), доктор искусствоведения Дмитрий ДЯТЛОВ предлагает «Слушать вместе» музыку Джона Тавенера («Разум, погруженный в сердце»), а один из самых многоопытных отечественных джазовых критиков Игорь ВОЩИНИН ищет «Русский след в джазе». И «вишенка» – заметка «Давид Ойстрах и Юрий Брюшков» (первая публикация была в «Волжской коммуне» за 1932 год), позволяющая разглядеть культуру самарских любителей музыки в динамике.

В «Театральном переулке» Вячеслав СМИРНОВ рассказывает о наиболее яркой странице драматургии региона – тольяттинской («Школа, которой нет»). Субъективные воспоминания деятельного участника событий. Здесь же первая публикация в авторской колонке кандидата филологических наук Галины ТОРУНОВОЙ «Воспоминалки» – о Вере Александровне Ершовой.

Истории самарских изобразительных искусств посвящены публикации кандидата искусствоведения Татьяны ПЕТРОВОЙ («Николай Попов и его Прекрасные Дамы» – о портретах одного из лидеров самарского ВХУТЕМАСа), заведующей отделом хранения Самарского художественного музея Руфии САЛИХОВОЙ («Самарский Шурале» – о Нурхатиме Бикулове), воспоминания главного научного сотрудника Самарского художественного музея Валентины ЧЕРНОВОЙ («Людмила Петтоки»). Здесь же – «краеведческий этюд» Валерия МОКШТАДТА «Пришествие футуризма».

В газете с титлом «Культура» вполне естественен «перекос» в пользу литературы. Кандидат филологических наук Леонид НЕМЦЕВ «в поисках героя» обратился к «Демонстрации брутальности». Доктор филологических наук Сергей ГОЛУБКОВ «Вслед за мерцающими смыслами» вспомнил о 65-летии журнала «Юность» и его первых «звездных» десятилетиях – «Когда возраст не соответствует названию…» Колонка Германа ДЬЯКОНОВА «Habent sua fata libelli» посвящена «Узорам и кружевам Истории». А рецензия Марии ДОЛОНЬКО «Дорога без начала и конца, или Прекрасное далёко» – вослед только что вышедшей в издательстве «Аквилегия-М» книги самарского прозаика Анны Штомпель «Игра в пазлы, или Девочка из Грозного».

На страницах «Свежей» закрепилась и «Книжная полка» с информацией о новинках non fiction.

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Культуре места посвящена аналитическая статья Армена АРУТЮНОВА «Формирующие нашу жизнь» – о исторически ценных градоформирующих объектов, определяющих индивидуальное лицо Самары) и лирическая зарисовка Татьяны ПЕТРОВОЙ «Ширяево».

Светлана ВНУКОВА побеседовала с руководителем философской школы «Симпозион» профессором Сергеем ЛИШАЕВЫМ – «Философия в публичном пространстве» (к 5-летию школы).

Бесконечную, к нашему и читательскому общему удовольствию, сагу Вадима РЯБИКОВА «Просто о сложном» продолжает тема «Тайна и память предков».

В номере – «жемчужины» наших колумнистов Александра ЗАВАЛЬНОГО («Иван Емельянов» – «Самара в их жизни»), Олега ГОРЯИНОВА («Бадью» – «Смотрим вместе») и Германа ДЬЯКОНОВА («Физика – археологии» – «Парадигмы»).

Надеюсь, заинтриговал… Заинтересовал.

Автор — Виктор Долонько.